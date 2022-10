Un incendie détruit la maison de Naramata dans un incendie vu sur le lac Okanagan – Kelowna Capital News

Les pompiers ont passé six heures à empêcher un incendie matinal de se propager dans la forêt à l’extérieur de Naramata le 21 octobre.

Le Naramata Fire Rescue Service a répondu à l’appel à 1h du matin pour une structure qui avait pris feu.

La maison de Chute Lake Road était complètement engloutie par les flammes lorsque les pompiers sont arrivés. La structure était une perte totale, donc les efforts se sont davantage concentrés sur l’empêcher d’entrer dans la forêt.

“Il y avait des arbres et des broussailles et la maison en feu et il était difficile au début de choisir la maison du feu”, a déclaré le chef des pompiers de Naramata, Dennis Smith.

Le feu couvrait un rayon d’environ 100 pieds et les broussailles brûlaient déjà lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux.

La longue bataille était en partie due au manque de bouches d’incendie disponibles auxquelles les équipages pouvaient se connecter; deux des appels d’offres du département ont été contraints d’être utilisés pour transporter de l’eau vers l’incendie afin de rester approvisionné.

“Notre approvisionnement est très restreint lorsque nous faisons des activités dans ce quartier, et cela ralentit le processus de mise en place d’un périmètre autour du feu”, a déclaré Smith.

La cause de l’incendie est pour le moment indéterminée. Il n’y a pas eu de blessé et le seul occupant de la maison a pu sortir sain et sauf.

