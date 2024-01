Un incendie en Abkhazie, une région séparatiste de Géorgie soutenue par la Russie, a détruit des milliers de peintures tôt dimanche matin, dévastant une collection que les habitants considéraient comme un trésor national – bien qu’il s’agisse d’un pays reconnu comme tel par la Russie et certains de ses alliés. y compris la Syrie et le Venezuela.

Près de 4 000 tableaux appartenant à la Galerie nationale d’Abkhazie ont été détruits lorsqu’un incendie a ravagé une salle d’exposition dans le centre de Soukhoumi, la capitale de la région, » a déclaré le ministre de la Culture par intérim de l’Abkhazie dans un communiqué.

La ministre Dinara Smyr a déclaré que parmi celles-ci figuraient 300 œuvres d’Alexandr Chachba-Sharvashidze, célèbre artiste et scénographe abkhaze, qui a travaillé avec des artistes et des théâtres de renom en Russie et en France. « Il s’agit d’une perte irréparable pour la culture nationale de l’Abkhazie », a-t-elle déclaré. La National Gallery est cependant plus un espace de stockage qu’un musée.

Les habitants se sont précipités sur les lieux dimanche pour sauver les peintures, mais seules 200 œuvres d’art ont été retirées du bâtiment en feu. Des photos de la scène, publiées par Apsnypress, une agence de presse locale, montrait des gens portant des toiles encadréescertains carbonisés et brûlés.