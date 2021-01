Un incendie dévastateur a balayé un camp de réfugiés de l’ONU Rohingya au Bangladesh aux premières heures de jeudi, détruisant plus de 550 maisons et déplaçant environ 3 500 personnes, ont déclaré des travailleurs humanitaires de l’ONU.

L’incendie a frappé un camp de l’ONU dans le sud du Bangladesh, avec des images circulant sur les réseaux sociaux des flammes faisant rage et brûlant complètement un segment entier du site.

Cet incendie a détruit des milliers de maisons, marché, mosquée, école, etc. dans le bloc E de Nayapara #Rohingya camp de réfugiés à #Bangladesh le 14 janvier 2021 vers 1h du matin. pic.twitter.com/TemLDDwZw1 – Ro Nay San Lwin (@nslwin) 14 janvier 2021

Les efforts des pompiers pour éteindre les flammes auraient été entravés par l’explosion de bouteilles de gaz dans les maisons des gens, et ils ont passé des heures à lutter contre l’incendie. Tout en parvenant à empêcher les flammes de se propager plus loin du camp, ils n’ont pas pu sauver des abris ou des biens.

Quelques heures après l’extinction de l’incendie, des résidents du camp ont été vus en train de fouiller dans les ruines jonchées de cendres pour tenter de sauver tous les biens qui auraient pu survivre.

Les conséquences de l’incendie du camp de réfugiés de Nayapara #Bangladesh. #Rohingya les familles ont besoin d’une assistance et d’un abri d’urgence. Crédit vidéo Md Faisal Arakani. pic.twitter.com/F2gznzskmX – John Quinley III (@ john_hq3) 14 janvier 2021

Destruction complète dans le camp de réfugiés de Nayapara. Ce sont les Rohingyas qui sont ici depuis 30 ans, dont les humanitaires venant pour des séjours au Bangladesh ne savent même pas qu’ils existent. 30 ans et leurs maisons sont parties en une nuit. Un enseignant que je connais a perdu sa maison et l’école qu’il a construite. pic.twitter.com/nmsL6hZoCn – Kaamil Ahmed (@KaamilAhmed) 14 janvier 2021

«Tout le monde pleure» un réfugié du camp, Mohammed Arakani, a déclaré à Reuters à la suite de l’incendie. «Ils ont perdu tous leurs biens. Ils ont tout perdu, complètement incendiés, ils ont perdu tous leurs biens.

Le HCR a déclaré qu’il fournirait un soutien aux personnes touchées, notamment des vêtements, de la nourriture et des soins médicaux, et qu’il travaillera avec les autorités pour enquêter sur la cause de l’incendie.

Après l’incendie, le directeur national de Save the Children au Bangladesh, Onno van Manen, l’a étiqueté «Un autre coup dévastateur pour les Rohingyas qui ont enduré des épreuves indicibles pendant des années.»

Environ un million de Rohingyas sont basés dans des camps sur le continent, dans le sud du Bangladesh, et des milliers de personnes ont été déplacées vers des îles éloignées ces dernières semaines, contre la volonté des groupes de défense des droits de l’homme. La majorité des résidents des camps ont fui le Myanmar après que le pays a lancé une répression contre eux, ce que l’ONU a étiqueté « génocide. »

