Un incendie déplace une famille de réfugiés syriens à la veille du premier anniversaire à Ottawa

À l’approche du premier anniversaire du déménagement de la famille Al Hamoud de la Syrie à Ottawa, Marine Armstrong écrivait une lettre à leur groupe de parrainage pour dire que leur première année se terminait « en beauté ».

Armstrong, membre du groupe, a écrit que le père, Hamid, s’installait dans un nouveau travail. La mère, Soha, était enceinte de leur quatrième enfant, tandis que les trois autres fils apprenaient l’anglais et s’installaient à l’école.

Deux jours plus tard, Armstrong a réécrit cette lettre – maintenant avec une fin tragique.

Les Al Hamoud ont été chassés de leur lit aux premières heures du jeudi matin par un incendie majeur qui a détruit leur maison de l’avenue Hanlon et nombre de leurs biens.

“Cela ne se termine pas magnifiquement”, a déclaré Armstrong. “Ça se termine tragiquement.”

Les enfants sont “effrayés, terrifiés”, dit le père

Avec l’aide de sa nièce Aya Abara pour la traduction, Hamid Al Hamoud a raconté à CBC ce qui s’est passé la nuit de l’incendie.

Soha s’est réveillée juste après minuit jeudi avec ce qu’elle croyait être le bruit de gouttes d’eau dans la chambre des enfants.

Elle est allée enquêter et a plutôt trouvé de la fumée et un petit feu près des lits des enfants. Elle a réveillé Hamid et les deux ont précipité la famille dehors.

La scène de l’incendie, capturée par les Services d’incendie d’Ottawa, juste après minuit jeudi matin. (Service d’incendie d’Ottawa)

Leur plus jeune fils dormait quand Hamid l’a porté hors de sa chambre, mais l’enfant s’est réveillé dans les bras de son père alors qu’il était emmené à la porte.

“Ils ont peur, ils sont terrifiés”, a déclaré Hamid à propos de ses enfants.

Personne n’a été blessé, mais la famille a vu les flammes lécher le toit. Hamid a frappé à la porte du voisin pour demander de l’aide en composant le 911 car, ayant passé moins d’un an dans le pays, il ne savait pas comment faire.

Le voisin, Zac Van Daele, a immédiatement composé le numéro d’urgence. Les pompiers sont intervenus en quelques minutes.

“Tout le quartier est un peu secoué que cela se soit produit”, a déclaré Van Daele à CBC le lendemain. “C’est terrible ce qui est arrivé à cette famille.”

Les voisins expriment leur inquiétude

Hamid Al Hamoud a déclaré que la famille bénéficiera d’un séjour de trois jours à l’hôtel couvert par la Croix-Rouge. Après cela, il ne sait pas ce qu’ils feront.

Armstrong a déclaré avoir reçu des SMS de voisins inquiets pour la famille.

Elle a déclaré que le groupe de parrainage cherchait à louer temporairement un logement à proximité pour que les Al Hamoud puissent y rester, dans l’espoir de minimiser les perturbations pour les enfants.

Le groupe remplacera également les meubles de la famille et installera les services publics dans leur nouvelle maison.

Armstrong a déclaré qu’il était facile d’imaginer à quel point l’incendie pourrait être “re-traumatisant” pour les enfants, après leur bref aperçu de la stabilité depuis leur arrivée au Canada.

“Ils ont vécu dans des tentes avec de nombreux membres de la famille – des tentes surpeuplées – la majeure partie de leur vie”, a-t-elle déclaré. “Cela doit être vraiment déstabilisant pour les enfants qui commencent tout juste à prendre pied.”

Pour Soha Al Hamoud, le feu est encore frais dans son esprit.

« Et si je ne sentais pas l’odeur du feu ? elle a demandé. “J’y pense encore, et cette image dans ma tête du feu.”