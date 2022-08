Un incendie déclenché par des explosions se propage dans la forêt de la ville de Berlin

BERLIN – Un grand incendie s’est déclaré jeudi matin dans l’une des plus grandes forêts de la ville de Berlin, déclenché par plusieurs explosions qui ont eu lieu dans un dépôt de munitions à l’intérieur de la forêt lors de ce qui devrait être l’un des jours les plus chauds de l’année.

Le feu se propageait rapidement et des explosions massives pouvaient être entendues depuis le site où de vieilles munitions de la Seconde Guerre mondiale, des feux d’artifice et des munitions explosives sont stockées et où des explosions contrôlées sont effectuées.