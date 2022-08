Un incendie déclenché par des explosions se propage dans la forêt de la ville de Berlin

BERLIN (AP) – Un grand incendie s’est déclaré jeudi matin dans l’une des plus grandes forêts de la ville de Berlin, déclenché par plusieurs explosions qui ont eu lieu dans un dépôt de munitions à l’intérieur de la forêt lors de ce qui devrait être l’un des jours les plus chauds de l’année.

Une centaine de pompiers luttaient contre l’incendie dans la forêt de Grunewald, dans la capitale allemande, à l’ouest de la ville, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

Le feu se propageait rapidement et des explosions massives pouvaient être entendues depuis le site où de vieilles munitions de la Seconde Guerre mondiale, des feux d’artifice et des munitions explosives sont stockées et où des explosions contrôlées sont effectuées.

“La situation est dangereuse”, a déclaré aux journalistes Thomas Kirstein, des pompiers de Berlin. Il a appelé les habitants à rester à l’écart de la forêt. En raison des débris volants et de la menace de nouvelles explosions, les pompiers ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore commencé à éteindre systématiquement l’incendie car les forces d’urgence devaient se tenir à une distance d’un kilomètre (plus d’un demi-mile) des flammes.

Les autorités de Berlin ont appelé des groupes de travail supplémentaires pour aider à éteindre les flammes, y compris des forces spéciales de l’armée allemande. Des canons à eau, des hélicoptères et des réservoirs d’évacuation spéciaux devaient également arriver sur les lieux.

Le service de train de banlieue vers l’ouest de la ville a été partiellement interrompu et l’une des autoroutes les plus importantes de la ville, l’Avus, a été fermée. Les maisons n’étaient pas directement menacées par les flammes mais les pompiers ont averti que le feu pourrait se propager davantage en raison des conditions sèches de la forêt et de la chaleur exceptionnelle attendue jeudi avec des températures allant jusqu’à 38 degrés Celsius (100 Fahrenheit).

The Associated Press