MISE À JOUR : 11h45

Un journaliste sur place indique que la circulation reprend.

POSTE D’ORIGINE : 11h30

DriveBC avertit les conducteurs d’un incendie de véhicule au sud de Vernon.

Une publication sur les réseaux sociaux indique que l’incendie se situe à Kalamalka Lakeview Drive.

La voie en direction du sud est bloquée et des retards sont à prévoir.

#BCHwy97 rapports d’un incendie de véhicule à Kalamalka Lakeview Drive au sud de #VernonBC bloquant la voie en direction du sud. Équipage en route, veuillez faire preuve de prudence et attendez-vous à des retards. #Kelowna – DriveBC (@DriveBC) 13 septembre 2022

