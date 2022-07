Un incendie de train à l’extérieur de Boston provoque une évacuation et un saut dans la rivière mystique

“Je ne veux pas m’engager dans des conjectures”, a-t-il déclaré. “Ce sera quelque chose que nous examinerons.”

Les passagers sont sortis de quatre grandes fenêtres qui avaient été ouvertes sur le train, et les membres de l’équipage du train ont aidé les autres à évacuer. Un porte-parole de MBTA a déclaré dans un e-mail qu’une “grande majorité” des passagers sont sortis par la porte arrière de la dernière voiture du train, et qu’il n’était pas immédiatement clair comment la femme qui a sauté dans la rivière avait quitté le train. Il a renvoyé les questions sur l’épisode aux garde-côtes américains, qui n’ont pas immédiatement renvoyé d’e-mail.

M. Poftak a déclaré que le service avait été rétabli à 11 h après la fin des inspections. Le train, qui a été mis en service en 1980, a été inspecté pour la dernière fois le 23 juin, et le sceau qui s’est détaché avait été inspecté à ce moment-là, a-t-il déclaré.

M. Poftak a déclaré que le MBTA et le transport en commun en général étaient beaucoup plus sûrs que la plupart des autres modes de transport, mais il a reconnu que le système avait récemment « connu une série d’incidents ».

En avril, un homme a été traîné à mort après que son bras a été pris dans la porte d’un train de la ligne rouge dont il sortait, selon le National Transportation Safety Board. En juillet dernier, 20 personnes ont été blessées lorsque deux trains de la ligne verte sont entrés en collision, et en janvier 2021, un accident de train de banlieue MBTA avec un véhicule a tué le conducteur de la voiture, selon Bloomberg.

“Un MBTA cassé menace la sécurité de notre communauté et l’avenir de notre ville et de notre région”, a déclaré Mme Wu, la maire, dans sa déclaration. «Je vais contacter mes collègues de toute la région pour établir un partenariat plus agressif avec l’État sur des mises à niveau rapides à l’échelle du système. La ville de Boston doit faire plus pour aider l’État à mener cette transformation, et nous sommes prêts à donner la priorité à ce travail.