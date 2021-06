Un incendie de lave dans le nord de la Californie contenu à 19%, a brûlé 13 000 acres

L’incendie de lave dans le nord de la Californie a explosé sur plus de 12 000 acres mardi matin, déclenchant des évacuations et brûlant des broussailles et du bois dans la forêt nationale de Shasta-Trinity.

L’incendie, brûlant entre la ville de Weed et le mont. Shasta, est passé de 1 446 acres lundi à 13 300 acres mardi soir. Il est contenu à 19 %, dit Cal Fire, et environ 800 pompiers luttent contre l’incendie.

Le feu de lave est l’un des nombreux incendies allumés par la foudre lors des orages de montagne jeudi dernier. Deux autres, le Tennant Fire et le Beswick Fire, ne sont pas aussi grands. La zone avait fait l’objet d’un avertissement de drapeau rouge en raison de vents violents et d’une faible humidité, ainsi que de températures allant de 100 à 110 degrés.

Les équipes pensaient avoir maîtrisé l’incendie vendredi après-midi, mais environ quatre heures plus tard, les résidents ont vu de la fumée dans la direction de l’incendie alors qu’il se rallumait, a déclaré Todd Mack, responsable de la gestion des incendies de forêt à Shasta Trinity, lors d’une réunion publique lundi.

Le feu nouvellement rallumé a éclaté à l’extérieur de la ligne de feu, a-t-il déclaré.

La Californie « a obtenu une subvention d’assistance à la gestion des incendies de [the Federal Emergency Management Association] pour aider à garantir des ressources vitales pour lutter contre l’incendie de #LavaFire dans le comté de Siskiyou. » Gouverneur Gavin Newsom a déclaré sur Twitter.

Le Sacramento Bee a rapporté que près de 3 000 personnes vivent dans le lac Shastina et jusqu’à 8 000 autres vivent dans la région pour s’occuper des milliers de cultures de marijuana.

« Tous les ordres d’évacuation sont toujours en place pour le moment. Nous ne savons pas quelles structures ont brûlé et le statut de nombreuses zones », a déclaré mardi le bureau du shérif.

La fumée de mardi pouvait être vue jusqu’à 100 milles à Medford, dans l’Oregon.

Les agents ont tiré et tué un homme qui a sorti une arme à feu alors qu’ils tentaient de l’éloigner d’un complexe de fermes de marijuana près de l’incendie.

La subdivision a été convertie en un vaste réseau de fermes de marijuana gérées principalement par des familles Hmong et chinoises. Le comté a interdit la culture de marijuana à grande échelle, mais des milliers de serres en pots ont encore vu le jour.

L’incendie survient alors que la côte ouest est aux prises avec une sécheresse mortelle et une vague de chaleur. Au 28 juin, un total de 4 152 incendies avaient été signalés par Cal Fire.

Contribution : Redding Record Searchlight ; The Associated Press.