Un incendie de forêt se déclare près de Coquihalla entre Merritt et Hope

Un incendie de forêt s’est déclaré près de l’autoroute Coquihalla au sud de Merritt, près de Britton Creek.

L’incendie a été découvert vers 18 heures dimanche (25 juin).

Bien que le feu soit hors de contrôle, il est estimé à seulement 0,009 hectare en ce moment.

Le feu de forêt a été causé par la foudre.

