Un incendie de forêt repéré à l’ouest de Peachland près de l’autoroute 97C

L’incendie de Pigeon Creek s’étend sur 0,2 hectare et brûle hors de contrôle

Un incendie de forêt s’est déclaré à environ 6,5 kilomètres à l’ouest de Peachland.

Le BC Wildfire Service a tweeté que le feu de forêt de Pigeon Creek est estimé à 0,2 hectare et qu’il brûle sur un terrain escarpé, au nord de l’autoroute 97C.

Il est classé comme hors de contrôle.

Le BC Wildfire Service répond à l’incendie de Pigeon Creek (K50624) situé à environ 6,5 km à l’ouest de Peachland. Le feu de forêt est estimé à 0,2 ha, brûlant sur un terrain escarpé et classé comme incontrôlable. pic.twitter.com/5cig6S1eSg – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 5 juin 2023

Ruisseau Pigeon. (Google Maps)

