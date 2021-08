Un incendie de forêt record sur Big Island, à Hawaï, menacé par des vents violents

« C’est le plus grand (incendie) que nous ayons jamais eu sur cette île », a déclaré le maire de Big Island, Mitch Roth, à propos de l’incendie de plus de 62 milles carrés.

Des vents forts et des conditions généralement sèches se poursuivront dans les îles hawaïennes mardi.

Dans l’ensemble, à travers le pays mardi, 97 grands incendies brûlaient plus de 2 900 milles carrés dans 12 États.

Des vents forts pourraient attiser les flammes du plus grand incendie de forêt jamais enregistré sur la grande île d’Hawaï, ont averti mardi des responsables. L’incendie a forcé des milliers de personnes à fuir et a détruit deux maisons au cours du week-end.

Bien que les ordres d’évacuation aient été levés, les autorités ont déclaré qu’ils pourraient être réintégrés et que les gens devraient être prêts à repartir.

« C’est le plus grand (incendie) que nous ayons jamais eu sur cette île », a déclaré le maire de Big Island, Mitch Roth, à propos de l’incendie de plus de 62 milles carrés. « Avec les conditions de sécheresse que nous avons connues, c’est préoccupant. Vous voyez quelque chose comme ça où vous mettez des milliers de maisons en danger, c’est très préoccupant.

Un propriétaire a déclaré qu’il avait essayé de protéger sa propriété mais qu’il avait perdu la bataille lorsque le vent s’est levé.

« J’avais un bulldozer sur ma pelouse, mon terrain, et j’ai essayé de faire un coupe-feu », a déclaré Joshua Kihe de la communauté de Waimea à Hawaii News Now. Il a déclaré que l’incendie avait détruit sa maison, mais qu’il prévoyait de reconstruire.

Progrès en Ouest, mais air un problème : Les incendies de forêt en occident entraînent une mauvaise qualité de l’air aux États-Unis alors que les pompiers progressent

Selon le National Weather Service, des vents forts et des conditions sèches se poursuivront mardi dans les îles hawaïennes, ce qui ne faiblira que légèrement mercredi. Au 2 août, l’incendie était maîtrisé à 50 %, a déclaré le chef des pompiers Kazuo Todd.

Des vents soutenus étaient prévus entre 18 mph et 20 mph et des rafales jusqu’à 40 mph.

Les incendies ont également continué de brûler dans l’ouest des États-Unis mardi. Le Dixie Fire de Californie – le plus grand de l’État avec 388 miles carrés – était contenu à 35% mardi matin, a déclaré Cal Fire. Environ 45 maisons et autres bâtiments ont été détruits dans l’incendie, et 3 000 autres sont toujours menacés.

Des évacuations ont été ordonnées pour la communauté d’environ 1 000 personnes ainsi que pour la rive est du lac Almanor à proximité, une zone de villégiature populaire. Les équipages ont dû faire face à des conditions sèches, chaudes et venteuses « et les prévisions appellent au retour d’un comportement de feu actif », a déclaré Cal Fire.

Des conditions météorologiques similaires étaient attendues dans le sud de la Californie, où des avis et des avertissements de chaleur ont été émis pour les vallées intérieures, les montagnes et les déserts pendant une grande partie de la semaine.

Les vagues de chaleur et la sécheresse historique liées au changement climatique ont rendu les incendies de forêt plus difficiles à combattre dans l’Ouest américain. Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu la région beaucoup plus chaude et plus sèche au cours des 30 dernières années et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.

L’incendie de Bootleg, le plus grand du pays avec une superficie de 647 milles carrés, était contenu à 84% lundi soir, bien qu’il ne devrait pas être entièrement sous contrôle avant le 1er octobre.

Dans l’ensemble, à travers le pays mardi, 97 grands incendies brûlaient plus de 2 900 miles carrés dans 12 États, a déclaré le National Interagency Fire Center. Plus de 22 000 pompiers forestiers et personnel de soutien ont été affectés à des incidents à travers le pays.

Contribution : The Associated Press