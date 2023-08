Un incendie de forêt qui fait rage sur l’île espagnole de Tenerife chasse 26 000 personnes de leurs maisons

Des milliers d’autres personnes ont été évacuées de leurs maisons sur l’île espagnole de Tenerife samedi alors qu’un incendie de forêt qui faisait rage dans le nord restait incontrôlable, bien que les flammes aient jusqu’à présent évité les principales zones touristiques.

Les services d’urgence des îles Canaries ont déclaré que plus de 26 000 personnes avaient été évacuées samedi après-midi, selon des estimations provisoires, une forte augmentation par rapport à 4 500 vendredi. Onze communes sont désormais concernées.

Des flammes féroces ont illuminé le ciel pendant la nuit et samedi, des hélicoptères ont été vus larguer de l’eau sur des zones proches des maisons où de la fumée s’échappait dans l’air.

L’incendie s’est déclaré il y a quelques jours dans un parc national montagneux autour du volcan du mont Teide, le plus haut sommet d’Espagne, par temps chaud et sec.

Des flammes sont observées à La Orotava, à Tenerife, samedi, alors qu’un incendie de forêt progresse dans la forêt. Les pompiers se sont battus toute la nuit pour tenter de maîtriser le pire incendie de forêt depuis des décennies sur l’île, une destination touristique majeure. (Arturo Rodriguez/Associated Press)

D’autres évacuations ont été ordonnées samedi matin en raison de la détérioration des conditions météorologiques pendant la nuit, notamment d’une hausse des températures et de vents plus forts, a déclaré le chef régional Fernando Clavijo lors d’une conférence de presse.

Il a déclaré qu’une épaisse fumée entravait les efforts pour éteindre le feu depuis les airs.

Un homme utilise des jumelles pour regarder le feu de forêt depuis le village de Tenerife de La Victoria samedi. (Nacho Doce/Reuters)

Aucune maison détruite

Environ 5 000 hectares (50 kilomètres carrés) ont été brûlés jusqu’à présent.

L’incendie est d’une ampleur jamais vue dans les îles Canaries, a déclaré à la presse la présidente du conseil de Tenerife, Rosa Davila.

On voit de la fumée s’échapper des forêts en pente de La Orotava, à Tenerife, samedi. (Désirée Martin/AFP/Getty Images)

Elle a déclaré que la priorité était de « protéger la vie des gens ».

L’incendie n’a jusqu’à présent détruit aucune maison, a-t-elle ajouté, citant les pompiers.

À La Victoria, dans le nord-ouest de l’île, certaines personnes qui avaient été évacuées de leur domicile recevaient une aide médicale.

« La veille de notre arrivée, nous avons passé un très mauvais moment. Tout brûlait… les toits étaient pleins [of ash] », a déclaré Paulina Fernandez, 58 ans, à Reuters.

Un homme du village de Benijos prend un verre samedi en sauvant un âne, au milieu des incendies de forêt qui font rage sur l’île espagnole de Tenerife. (Nacho Doce/Reuters)

Une préoccupation majeure pour de nombreux évacués était leurs animaux. Certains ont été forcés de les laisser à la maison, tandis que des images de Reuters montraient d’autres conduisant leurs chevaux en lieu sûr.

Les zones touristiques populaires de l’île n’ont jusqu’à présent pas été affectées et ses deux aéroports fonctionnent normalement.

La chaleur torride et le temps sec de cet été ont contribué à des incendies de forêt inhabituellement graves en Europe – y compris sur l’île espagnole de La Palma en juillet – et au Canada. Des incendies sur l’île de Maui à Hawaï au début du mois ont tué au moins 110 personnes et détruit la station balnéaire historique de Lahaina.

Les scientifiques disent que le changement climatique a conduit à des événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus puissants.