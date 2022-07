Un incendie de forêt près du parc national de Yosemite explose en taille

WAWONA, Californie (AP) – Un incendie de forêt se déplaçant rapidement près du parc national de Yosemite a explosé samedi et a provoqué des évacuations alors même que les pompiers progressaient contre un incendie antérieur qui brûlait au bord d’un bosquet de séquoias géants.

L’Oak Fire, qui a commencé vendredi après-midi au sud-ouest du parc près de Midpines dans le comté de Mariposa, a atteint 10,2 miles carrés (26,5 kilomètres carrés) samedi matin, selon le California Department of Forestry and Fire Protection, ou Cal Fire.

“Le comportement des incendies explosifs est un défi pour les pompiers”, a déclaré Cal Fire dans un communiqué samedi matin qui décrivait l’activité des incendies comme “extrême avec des courses fréquentes, des incendies ponctuels et des incendies de groupe”.

Samedi matin, l’incendie avait détruit 10 structures résidentielles et commerciales et en avait endommagé cinq autres, a rapporté le Mercury News. L’incendie à croissance rapide a incité Caltrans à ordonner de nombreuses fermetures de routes, y compris la fermeture de l’autoroute 140 entre Carstens Road et Allred Road, bloquant l’une des principales routes menant au parc national de Yosemite.

Le temps chaud et la végétation sèche causée par la pire sécheresse depuis des décennies alimentaient l’incendie et défiaient les équipes de pompiers, a déclaré Daniel Patterson, porte-parole de la Sierra National Forest.

« Le feu se déplace rapidement. Hier, cet incendie projetait des braises devant lui jusqu’à 2 milles », a déclaré Patterson. “Ce sont des conditions d’incendie exceptionnelles.”

Environ 1 700 habitants de la région ont été soumis à des ordres d’évacuation obligatoires vendredi soir.

Un homme âgé déchaussé tentant de fuir a écrasé sa berline dans un fossé dans une zone fermée et a été aidé par les pompiers. Il a été conduit en toute sécurité hors de la zone et ne semble pas avoir subi de blessures. Plusieurs autres résidents sont restés chez eux vendredi soir alors que le feu continuait de brûler à proximité.

Il n’y a pas de mot immédiat sur ce qui a déclenché l’incendie.

Pendant ce temps, les pompiers ont fait des progrès significatifs contre un incendie de forêt qui a commencé dans le parc national de Yosemite et a brûlé dans la forêt nationale de la Sierra.

L’incendie de Washburn était maîtrisé à 79% vendredi après avoir brûlé environ 7,5 miles carrés (19,4 kilomètres carrés) de forêt.

L’incendie s’est déclaré le 7 juillet et a forcé la fermeture de l’entrée sud de Yosemite et l’évacuation de la communauté de Wawona alors qu’elle brûlait en bordure de Mariposa Grove, qui abrite des centaines de séquoias géants, les plus grands arbres du monde en volume.

Wawona Road devrait provisoirement rouvrir samedi, selon le site Web du parc.

The Associated Press