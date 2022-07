Un incendie de forêt près du parc national de Yosemite déclenche une évacuation massive et menace 2 000 maisons ainsi que d’anciens séquoias

Un feu de forêt actif près du parc national de Yosemite a déclenché des évacuations massives pour des milliers de résidents de Californie.

Le département californien des forêts et de la protection contre les incendies (Cal Fire) a déclaré que l’incendie – qui est actif depuis vendredi après-midi – s’est déjà étendu à 11 900 acres.

L’incendie s’est déjà étendu à 11 900 acres Crédit : Getty

Les moteurs de Cal Fire semblent traverser des conditions enfumées alors que le Oak Fire se déplace dans la zone Crédit : Getty

Une vue aérienne montre l’Oak Fire près du parc national de Yosemite le 22 juillet 2022 Crédit : Reuters

L’incendie a été surnommé Oak Fire et a commencé à l’autoroute 140 et à Carstens Road, près de Midpines.

Il est maintenant considéré comme le plus grand incendie de Californie de la saison des feux de forêt de l’État et une enquête est en cours sur les causes de l’incendie.

Le comté de Mariposa est la seule zone d’évacuation à l’heure actuelle, cependant, l’incendie est maîtrisé à zéro pour cent et les informations peuvent changer rapidement

Cal Fire a déclaré samedi dans un communiqué: “L’activité des incendies est extrême avec des courses fréquentes, des incendies ponctuels et des incendies de groupe.

“Le personnel d’urgence travaille pour évacuer les personnes en toute sécurité et participe activement à la protection des structures.

“Le comportement des incendies explosifs est un défi pour les pompiers.”

L’incendie a détruit 10 structures résidentielles et commerciales, ainsi que cinq autres endommagées, samedi matin, a noté Cal Fire.

Et 2 000 structures supplémentaires sont menacées car de nombreuses routes ont été fermées, dont une bloquant l’une des principales routes vers Yosemite, rapporte l’Associated Press.

Pendant ce temps, Pacific Gas & Electric a révélé que plus de 2 600 foyers et entreprises dans la zone de l’incendie ont perdu de l’électricité vendredi après-midi.

PG&E a noté qu’ils étaient “incapables d’accéder à l’équipement concerné” et on ne sait pas quand le courant sera rétabli.

Samedi soir, Cal Fire a affecté quatre hélicoptères, 45 moteurs, quatre bulldozers, quatre ravitailleurs d’eau, 11 équipages et 403 personnes sur les lieux.

Le gouverneur de Californie, Newsom, a déclaré l’état d’urgence pour le comté de Mariposa, car l’Oak Fire a détruit des maisons et forcé plus de 6 000 résidents à proximité à évacuer.

Le bureau du gouverneur Newsom explique: “Plus tôt dans la journée, le gouverneur a annoncé qu’en quelques heures, la Californie avait obtenu une subvention d’assistance à la gestion des incendies de la Federal Emergency Management Agency pour aider à garantir la disponibilité des ressources vitales pour éteindre l’incendie.”

Le porte-parole de la Sierra National Forest, Daniel Patterson, a déclaré que les évacuations avaient été mises en œuvre pour des milliers de personnes “vivant sur plusieurs kilomètres dans la zone rurale peu peuplée”.

L’incendie continue de se propager alors que l’incendie de Washburn dans le parc national de Yosemite a menacé un bosquet de séquoias géants.

Le chef du Service forestier, Randy Moore, a déclaré vendredi dans un communiqué de presse : “Sans action urgente, les incendies de forêt pourraient éliminer d’innombrables séquoias géants plus emblématiques.”

Il a ajouté : « Nous pouvons et devons faire plus pour protéger les séquoias géants en utilisant tous les outils et flexibilités dont nous disposons.

“Cette action d’urgence visant à réduire les carburants avant qu’un incendie de forêt ne se produise protégera les bosquets de séquoias géants non brûlés des risques d’incendies de forêt de grande gravité.”

Plus tôt cette semaine, deux pilotes sont morts après qu’un hélicoptère aidant à combattre un incendie de forêt s’est écrasé dans l’Idaho, rapporte le New York Times.

Thomas Hayes, un homme de 41 ans de l’Idaho, et Jared Bird, un homme de 26 ans de l’Alaska, ont été tués dans l’accident.

Une maison est vue en train de brûler alors que le feu de chêne se propage près de Mariposa, en Californie, le 23 juillet 2022 Crédit : Getty

Un hélicoptère largue de l’eau sur l’Oak Fire près de Yosemite le 23 juillet 2022 Crédit : Getty