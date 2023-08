Un incendie de forêt près d’Armstrong s’étend sur 1,7 hectares

Les pompiers ont maîtrisé l’incendie qui brûlait à Spallumcheen.

L’incendie de forêt du Baker Forest Service s’étend sur 1,7 hectares.

Situé près de Kendry Creek, l’incendie a été déclenché lundi 21 août par la foudre (suspecté).

« En raison du terrain difficile ; des hélicoptères ont fait la navette avec les pompiers pour entreprendre une attaque au sol, ainsi qu’un soutien aérien par hélicoptère pour lutter contre cet incendie », a déclaré le canton de Spallumcheen.

Quatre équipes d’attaque ont assuré la couverture au sol, appuyées par deux hélicoptères mercredi matin.

« Le temps plus frais et humide a aidé les équipes à gérer l’incendie et à travailler sur le périmètre, ce qui leur a permis d’avoir une meilleure idée de la taille », rapporte Spallumcheen.

Le canton remercie les équipes de BC Wildfire « qui travaillent sur cet incendie extrêmement difficile pour leur dévouement et leur réponse rapide qui ont contribué à empêcher une propagation rapide de l’incendie et à assurer la sécurité de notre communauté ».

