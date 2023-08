Un incendie de forêt meurtrier à Maui déclenche un avis aux Canadiens d’éviter de voyager

Le Canada conseille aux gens de ne pas se rendre sur l’île hawaïenne de Maui après qu’un incendie de forêt dévastateur a en grande partie détruit la ville de Lahaina, tuant au moins 36 personnes.

L’avis d’Affaires mondiales Canada sur son site Web dit d' »éviter les voyages non essentiels » à Maui, et avertit les Canadiens déjà sur l’île de se demander s’ils ont vraiment besoin d’être là-bas, et sinon de « penser à partir ».

Air Canada affirme que la situation des voyages à destination de Maui reste « dynamique et évolutive » compte tenu des incendies en cours, la compagnie aérienne prévoyant d’envoyer un deuxième avion vide sur l’île ce soir après le retour du premier vol de ferry d’urgence à Vancouver ce matin.

Un communiqué du transporteur indique qu’un vol régulier de Maui à Vancouver – la seule liaison quotidienne actuelle d’Air Canada depuis l’île – a été annulé mardi, ce qui a nécessité le vol de ferry hier soir envoyé pour récupérer les passagers bloqués.

L’incendie, alimenté par un été sec et les vents violents d’un ouragan qui passait, s’est enflammé mardi et a rapidement traversé un certain nombre de communautés sur la côte ouest de Maui.

L’Autorité du tourisme d’Hawaï a demandé aux visiteurs effectuant des voyages non essentiels de quitter Maui, et les voyages entrants non essentiels sur l’île sont « fortement déconseillés ».

Thomas Panos, propriétaire d’Omega Travel, basé à Vancouver, affirme que Maui est une destination majeure pour les voyages au Canada pendant les saisons d’automne, d’hiver et de printemps, et la perte potentielle de l’île en tant que marché dans un avenir prévisible pourrait être un « énorme succès ». pour l’industrie du tourisme.

Les responsables du comté de Maui affirment qu’au moins 36 personnes ont été tuées, des dizaines d’autres blessées et plus de 270 structures endommagées ou détruites.

On craint que d’autres décès ne soient confirmés lorsque les flammes s’éteindront.

Le nombre de morts fait de l’incendie de forêt l’incident le plus meurtrier de ce type aux États-Unis depuis 2018, lorsqu’au moins 85 personnes ont été tuées lors de l’incendie de camp de 2018 en Californie.

Air Canada dit qu’elle continue de surveiller la situation, avec des vols quotidiens réguliers entre Vancouver et Maui toujours prévus.

Il met également en place une politique de changement de réservation flexible pour les passagers voyageant à destination et en provenance de Maui.

HawaïFeux De Forêt