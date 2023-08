Un incendie de forêt ferme une autoroute près de la frontière entre la Colombie-Britannique et le Yukon

Le BC Wildfire Service a déclaré que l’incendie de forêt de Little Blue River est situé à l’ouest de l’autoroute 37, à environ 40 kilomètres au nord du lac Good Hope et à 40 kilomètres au sud de la frontière du Yukon. Sa superficie était de 36 501,8 hectares au 25 août et sa première découverte a eu lieu le 26 juillet. (BC Wildfire Service)