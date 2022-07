Un incendie de forêt entre Merritt et Spences Bridge “se déplace à un rythme modéré”

Un incendie de forêt a éclaté à environ 30 kilomètres au nord-ouest de Merritt.

L’incendie, marqué à 0,6 hectare par BC Wildfire Service à partir de 19 h. le 20 juillet, se trouve sur les terres de la bande indienne de Shackan, à mi-chemin entre Merritt et Spences Bridge.

BC Wildfire a déclaré qu’il se déplaçait “à une vitesse modérée”.

Il y a actuellement un équipage d’attaque initial qui lutte contre les flammes, avec un équipage d’unité qui se joint. Des moyens aériens sont également utilisés.

Aucune structure n’est en danger à ce stade.

L’incendie est situé du côté est de la route dévastée de l’autoroute 8, qui est toujours en construction depuis les inondations de novembre 2021.

À l’heure actuelle, c’est le seul feu de forêt en cours dans la vallée de Nicola.

Bien que le tableau de bord BC Wildfire ait toujours le feu répertorié comme “Nouveau”, il est répertorié comme “Out of Control” sur sa page Current Wildfires.

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC Wildfires 2022bcwildfireMerrittSpences Bridge