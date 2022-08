Un incendie de forêt dans l’ouest du Nebraska provoque des évacuations et brûle des maisons

GERING, Neb. (AP) – Un incendie de forêt qui a forcé des évacuations et détruit certaines maisons dans le Nebraska Panhandle a atteint environ 25000 miles carrés (64749,77 kilomètres carrés) lundi, mais les pompiers ont réussi à limiter la propagation de l’incendie.

L’incendie au sud de Gering, surnommé l’incendie de Carter Canyon, a été signalé samedi soir et a commencé par deux incendies distincts dans des zones fortement boisées de la zone de gestion de la faune de Cedar Canyon et des terres publiques de Carter Canyon, ont déclaré des responsables de la gestion des incendies et des urgences.

Les responsables ont déclaré que les conditions sèches, le terrain accidenté et les vents de 20 mph (32 km/h) ont entravé les efforts pour contrôler les incendies, qui ont fusionné au cours du week-end en un seul incendie.

Le feu s’était étendu à environ 25 miles carrés (65 kilomètres carrés) et brûlait dans une zone de prairies et de grands arbres, a déclaré Ben Bohall, responsable de l’information publique au Nebraska Forest Service.

L’incendie a détruit trois maisons et en a endommagé plusieurs autres dans la communauté de Carter Canyon qui a été évacuée dimanche. Aucune blessure n’a été immédiatement signalée.

Environ 200 personnes combattaient l’incendie, des équipes du Wyoming et du Dakota du Sud aidant celles du Nebraska, a déclaré Bohall. Environ 35 services d’incendie de la région et des avions ont été amenés pour combattre les flammes.

Lundi, l’incendie était contenu à environ 33% et ne se propageait pas de manière significative, ont déclaré des responsables.

Les équipes de pompiers devront faire face à des conditions difficiles alors qu’elles tentent de contrôler l’incendie dans les prochains jours. Le National Weather Service prévoit des vents et des températures continus autour ou supérieurs à 100 degrés au cours des six prochains jours, avec seulement 20% à 30% de chances d’averses et d’orages mardi.

L’incendie dans une zone souffrant de sécheresse modérée à sévère, selon le US Drought Monitor.

The Associated Press