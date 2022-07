Un incendie de forêt dans le sud-ouest de la Turquie se propage à l’hôtel ; personne n’a blessé

Tout le monde à l’hôtel et aux structures environnantes a été évacué en toute sécurité, a déclaré le maire de Marmaris, Mehmet Oktay, à la chaîne de télévision HaberTurk. Des séquences vidéo ont montré un côté de l’hôtel en flammes. Une villa et plusieurs véhicules à Icmeler ont également été endommagés.

L’été dernier, des incendies alimentés par des vents violents et des températures torrides ont ravagé les forêts des régions méditerranéennes et égéennes de la Turquie, y compris Marmaris. Les incendies de forêt ont tué au moins huit personnes et d’innombrables animaux, et ont été décrits comme les pires de l’histoire de la Turquie.