Un incendie de forêt dans le sud de la Nouvelle-Écosse s’est produit dans certaines des conditions les plus sèches enregistrées: scientifique

Un scientifique fédéral du Service canadien des forêts indique que les conditions les plus sèches depuis la Seconde Guerre mondiale sont un facteur clé du plus grand incendie de forêt en Nouvelle-Écosse au cours du siècle dernier.

Sylvie Gauthier a déclaré dans une entrevue vendredi 16 juin qu’un examen des dossiers indique que le feu de 235 kilomètres carrés dans le lac Barrington qui a balayé les tourbières, les champs et les bois du sud de la Nouvelle-Écosse avait la quatrième cote la plus élevée pour la sécheresse des bois depuis 1900 , et le plus élevé depuis 1944.

Le ministère des Ressources naturelles de la province affirme que l’incendie, qui a forcé 6 000 évacuations et détruit 60 maisons et chalets, était le plus grand incendie de forêt en Nouvelle-Écosse depuis le début des années 1920, lorsqu’il a commencé à tenir des registres.

Gauthier a déclaré que la mesure de la sécheresse du combustible dans les forêts est appelée «code de sécheresse» et fait partie du système canadien de comportement des feux de forêt.

« À la date (le 27 mai) où l’incendie s’est déjà allumé, le code de sécheresse était le quatrième le plus élevé depuis 1900 et c’est le plus élevé observé depuis 1944. Donc, je dirai simplement que le carburant était vraiment, vraiment sec, » dit-elle.

Gauthier a déclaré que l’extrême sécheresse, ainsi que les vents côtiers, ont peut-être permis au feu de brûler environ 17% des terres de la Couronne classées comme arbres «humides», et de brûler ou de se déplacer à travers les champs et les tourbières qui représentent environ un quart de la superficie. Terre de la Couronne dans la région.

Anthony Taylor, écologiste forestier à l’Université du Nouveau-Brunswick, a déclaré jeudi dans une entrevue que jusqu’aux récents incendies, il y avait eu une tendance à la baisse dans les Maritimes des incendies de forêt au cours du siècle dernier en raison de la capacité croissante des pompiers à éteindre de tels incendies. .

Mais il a également cité des articles de recherche récents indiquant que le changement climatique devrait augmenter les températures moyennes de plusieurs degrés au cours des trois prochaines décennies, créant une augmentation du nombre de jours chaque année où les incendies sont plus susceptibles de se déclarer dans les forêts de l’Est.

En particulier, il fait référence aux travaux de 2018 d’écologistes des incendies de forêt, dont Mike Flannigan de l’Université de l’Alberta, qui notent que la tendance au cours des 57 dernières années à l’échelle nationale est que la saison des incendies commence « environ une semaine plus tôt et se termine une semaine plus tard ».

Taylor a déclaré que des études supplémentaires sont nécessaires pour montrer définitivement que le changement climatique est directement lié à la taille de l’incendie de Shelburne, car la plus grande variable reste l’influence humaine potentielle dans sa cause.

Cependant, a-t-il ajouté, « le changement climatique augmente le nombre de jours de temps de feu à travers le pays, y compris dans l’est du Canada. Cela signifie une augmentation du nombre de jours chaque année propices aux incendies de soutien, et cela devrait empirer. »

Gauthier a déclaré que les projections qu’elle et d’autres scientifiques ont préparées pour la fréquence des incendies dans la région, connue sous le nom de zone tempérée orientale, suggèrent toujours que les grands incendies seront plus rares que dans d’autres régions du Canada.

Mais les mesures du nombre d’années entre les incendies chutent fortement dans des scénarios où le monde pompe plus d’émissions de carbone. Dans le scénario d’émission de carbone le plus extrême étudié, « l’intervalle de retour » des incendies passe d’environ 3 000 ans sur la période 2011-2014 à 830 ans en 2071.

L’écologiste forestière Donna Crossland a étudié l’impact des incendies et des perturbations par les insectes sur les forêts de la Nouvelle-Écosse et s’est dite alarmée par les tendances.

Elle a déclaré dans une récente interview qu’à l’époque de la colonisation européenne de la province – avant la lutte contre les incendies modernes – les grands incendies étaient plus fréquents dans les forêts de l’Est. Le gestionnaire à la retraite de Parcs Canada souligne des recherches historiques tirées d’entrées de journal et de lettres indiquant que dans les années 1700 et 1800, il y a eu des incendies extrêmement importants en Nouvelle-Écosse qui ont été largement oubliés.

Elle a déclaré que les premiers incendies, probablement liés au défrichement des terres par les colons, ont laissé de grandes étendues de nature sauvage avec des sols dégradés et des arbres plus petits avec des branches plus proches du sol, qui sont mieux à même de « porter la flamme ».

Crossland a déclaré que dans les forêts d’avant la colonisation, appelées la forêt acadienne, il y avait un plus grand mélange d’espèces avant que le brûlage généralisé et la récolte intensive n’aient lieu. Les arbres plus grands ont créé un environnement plus sombre et plus ombragé, a-t-elle ajouté.

« Des incendies comme celui que nous venons d’avoir auraient été une partie extrêmement rare de notre écosystème (avant la colonisation européenne), car nous avions pour la plupart ces forêts ombragées, humides et sombres », a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’avant l’incendie, sa plus grande peur était axée sur la surexploitation des forêts, mais maintenant elle craint que la récolte et le brûlage historique se soient combinés pour rendre la forêt acadienne plus sujette aux incendies, tout en étant également vulnérable aux ravageurs et aux dommages causés par les ouragans.

« La vie va devenir plus difficile ici si nous ne maintenons pas notre couvert forestier et si nous ne permettons pas à notre forêt de redevenir vieille, aussi vieille que possible », a-t-elle déclaré.

Michael Tutton, La Presse Canadienne

Feux de forêt