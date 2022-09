Un incendie de forêt dans le parc national de Jasper devrait quitter la ville avec un générateur pendant des semaines

La ville de Jasper, dans les montagnes de l’Alberta, devrait rester alimentée par un générateur pendant des semaines alors qu’un incendie de forêt incontrôlable continue de brûler près de la communauté.

Le feu de forêt sur le mont Chetamon dans le parc national de Jasper devrait maintenant couvrir une superficie d’environ 5 500 hectares, a déclaré Parcs Canada mercredi matin.

L’incendie, situé à environ 15 kilomètres au nord de la ville, n’est pas une menace pour Jasper ou d’autres communautés voisines, selon les responsables.

La ville de montagne, à environ 360 kilomètres à l’ouest d’Edmonton, a perdu de l’électricité tôt lundi matin. Atco est en train de faire passer la ville à des générateurs de secours, mais des difficultés techniques ont retardé les efforts mardi, ce qui signifie que seule la moitié de Jasper avait le courant rétabli dans la soirée.

La ville, une destination touristique populaire, compte une population d’un peu moins de 5 000 personnes.

Atco devrait terminer une analyse de l’impact de l’incendie sur ses principales lignes de transport d’ici mercredi soir. Dix-huit structures ont été endommagées, selon Amanda Mattern, directrice régionale d’Atco.

« Nous sommes à des semaines – et non à des jours – de la reconstruction de cette infrastructure de transmission », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse mercredi matin.

La puissance du générateur est plus imprévisible que celle du réseau, ce qui signifie que des brunissements et des pannes sont possibles. Le maire Richard Ireland a souligné la nécessité d’économiser l’énergie.

“Nous avons besoin de l’aide de tous les résidents de Jasper et de toutes les entreprises de Jasper pour gérer la charge électrique”, a-t-il déclaré.

L’Irlande a noté que certains résidents sont maintenant sans électricité depuis 54 heures, pointant vers les services de santé de l’Alberta depuis informations sur la façon de traiter les aliments périssables .

La municipalité fournira sept jours de ramassage quotidien des déchets solides en raison de la détérioration anticipée des aliments.

L’activité des incendies devrait augmenter

La taille estimée de l’incendie a régulièrement diminué au cours des derniers jours après avoir atteint un pic d’environ 8 000 hectares lundi.

Katie Ellsworth, agente de gestion des incendies à Parcs Canada, a déclaré que des températures plus fraîches et un peu de pluie ont aidé, permettant aux équipages de progresser dans la sécurisation des lignes de feu au nord et au sud.

“Cette tendance à la baisse des conditions météorologiques n’est pas suffisamment importante pour considérer cet incendie de forêt sous contrôle, et nous prévoyons une augmentation de l’activité des incendies dans les prochains jours.”

Huit hélicoptères ramassent de l’eau dans le cadre des opérations de lutte contre les incendies de l’incendie de Chetamon Mountain. (Parcs Canada)

Elle a ajouté que les équipages avaient pris la mesure de précaution d’installer un système de gicleurs à haut volume le long du garde-feu de la communauté à Jasper.

Drones interdits

Lors de la diffusion de l’information, Ellsworth a souligné que les drones sont illégaux dans les parcs nationaux et peuvent entraîner des amendes allant jusqu’à 25 000 $.

L’utilisation de drones dans et autour d’un feu de forêt actif peut compromettre la sécurité des pilotes et des équipages d’hélicoptères, a-t-elle déclaré.

Huit hélicoptères sont actuellement affectés au seau d’eau sur le feu dans des zones inaccessibles aux équipages.

Mardi, deux incidents de drones ont interrompu ces efforts. Les hélicoptères ont été immobilisés pendant environ une heure “au milieu de la période de combustion maximale” jusqu’à ce qu’il soit confirmé que l’espace aérien était dégagé, a déclaré Ellsworth.

“Si cette activité se produit pendant une journée de feu de forêt très active, cela pourrait entraîner une augmentation du comportement du feu. Cela peut entraîner des blessures ou la mort d’un pompier”, a-t-elle déclaré.

“Et s’il y a une interaction entre un drone et un hélicoptère pendant qu’ils volent, cela pourrait être catastrophique pour le pilote et pour l’hélicoptère.”