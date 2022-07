Un incendie de forêt dans le nord de la Californie menace 500 bâtiments

BRIDGEPORT, Californie (AP) – Un incendie de forêt qui a éclaté dans le nord de la Californie a forcé des évacuations alors qu’il menaçait environ 500 maisons et autres bâtiments mardi, ont annoncé les autorités.

L’incendie de Rices a éclaté vers 14 heures près de la rivière Yuba dans le comté du Nevada et s’était étendu à plus de 500 acres (202 hectares) à la tombée de la nuit, a déclaré le chef d’unité Brian Estes du département californien des forêts et de la protection contre les incendies.

Les flammes ont également menacé les lignes électriques, les systèmes de distribution d’eau et un parc d’État, a déclaré Estes.

La zone rurale se trouve dans la Sierra Nevada, au nord-est de Sacramento et à mi-chemin entre le Capitole de l’État et la frontière du Nevada.

Les autorités ont déclaré plus tôt que l’incendie avait commencé avec un bâtiment en feu et que les flammes se sont propagées à la végétation sèche voisine.

Lors d’une conférence de presse en soirée, cependant, Estes a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer les informations selon lesquelles certains bâtiments avaient été détruits.

Environ 350 maisons et autres bâtiments faisaient l’objet d’ordres d’évacuation, a déclaré le shérif du comté Shannan Moon.

Les pompiers ont combattu l’incendie au sol et dans les airs, avec des avions faisant des dizaines de gouttes d’eau et ignifuges.

L’incendie était l’un des nombreux incendies dans le nord de la Californie qui ont éclaté mardi alors que l’État étouffait sous la chaleur estivale, avec des températures dans la région de Rices Fire atteignant jusqu’à 98 F (36,6 C) avec une faible humidité.

Un incendie qui a éclaté mardi matin dans le comté de San Luis Obispo a brûlé l’herbe et les broussailles. Il menaçait environ 50 bâtiments mais aucun dommage ni blessé n’a été signalé et l’incendie a été maîtrisé à 25%, ont déclaré les pompiers.

Dans le comté de Glenn, un incendie qui a carbonisé plus de 300 acres (121 hectares) a été maîtrisé à 65 %.

Un autre incendie près de Davis, à l’ouest de Sacramento, a été maîtrisé sans dommages ni blessés après avoir brûlé 500 acres (202 hectares), ont indiqué les autorités.

