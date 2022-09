Un incendie de forêt dans le nord de la Californie détruit 100 maisons et incite des milliers de personnes à fuir

Un incendie de forêt balayé par le vent dans le nord de la Californie rurale a ravagé un quartier et détruit une centaine de maisons et d’autres bâtiments, ont déclaré samedi des responsables des pompiers après qu’au moins deux personnes ont été blessées et des milliers ont été forcées de quitter leur domicile.

L’incendie du moulin a commencé peu avant 13 heures vendredi juste au nord de Weed, une ville d’environ 2 600 habitants à 402 kilomètres au nord de San Francisco. Les flammes se sont précipitées dans le quartier de Lincoln Heights où un nombre important de maisons ont brûlé et les habitants ont dû fuir pour sauver leur vie.

Deux personnes ont été amenées au Mercy Medical Center Mount Shasta. L’un était dans un état stable et l’autre a été transféré au centre médical UC Davis, qui dispose d’une unité de soins aux brûlés.

Le chef de l’unité Cal Fire Siskiyou, Phil Anzo, a déclaré que les équipes travaillaient toute la journée et toute la nuit pour protéger les structures à Weed et dans une subdivision à l’est connue sous le nom de Carrick Addition.

“Il y a beaucoup en jeu sur ce Mill Fire”, a-t-il déclaré. “Il y a beaucoup de communautés, beaucoup de maisons là-bas.”

Vendredi, les pompiers combattent un incendie dans une maison au nord-ouest de Weed. (Hung T. Vu/The Record Searchlight via AP)

Les conditions météorologiques se sont améliorées du jour au lendemain et les pompiers ont pu obtenir un confinement de 20%, mais un autre incendie, le Mountain Fire, qui s’est déclaré vendredi au nord-ouest de Weed, a considérablement augmenté. Aucun blessé ou bâtiment n’a été signalé comme perdu dans cet incendie. Les causes des deux incendies faisaient l’objet d’une enquête.

Anzo a estimé qu’environ 100 maisons et autres bâtiments ont été perdus dans l’incendie du moulin. Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré l’état d’urgence pour le comté de Siskiyou et a déclaré qu’une subvention fédérale avait été reçue “pour aider à garantir la disponibilité de ressources vitales pour éteindre l’incendie”.

La Californie est dans une profonde sécheresse alors qu’elle se dirige vers ce qui est traditionnellement le pire de la saison des incendies. Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.

Au cours des cinq dernières années, la Californie a connu les incendies les plus importants et les plus destructeurs de l’histoire de l’État. Weed a connu trois incendies majeurs depuis 2014.

L’incendie de l’usine s’est déclaré à ou près de Roseburg Forest Products, qui fabrique des produits du bois. Des ordres d’évacuation ont été rapidement mis en vigueur pour 7 500 personnes.