Un incendie de forêt dans le Michigan qui a brûlé plus de 3 miles carrés a été déclenché par un feu de camp sur un terrain privé

GRAYLING TOWNSHIP, Michigan (AP) – Un incendie de forêt du Michigan qui a brûlé plus de 3 miles carrés (7,7 km carrés) dans des conditions chaudes et sèches a été déclenché par un feu de camp, a annoncé dimanche le département des Ressources naturelles de l’État.

Le Wilderness Trail Fire dans le comté de Crawford a commencé vers 13 heures samedi près du lac Staley dans le canton de Grayling et a été attribué à un feu de camp sur une propriété privée, a indiqué le département dans une mise à jour de dimanche.

Le ministère des Ressources naturelles du Michigan a déclaré que l’incendie, qui a brûlé plus de 2 000 acres (809 hectares), était maîtrisé à 85 % dimanche matin après que les équipes de pompiers de l’agence et les agences partenaires ont travaillé toute la nuit pour combattre l’incendie.

« Les équipes travaillaient sur un terrain vallonné et sablonneux et c’était difficile. Les conditions météorologiques étaient également chaudes, sèches et venteuses », a déclaré Mike Janisse, un commandant d’incident avec le Michigan DNR, a dit dans un rapport.

Samedi, le feu de forêt s’est propagé vers l’ouest et le sud-ouest, brûlant à travers des peuplements de pins gris, de pins mixtes et de chênes, menaçant plusieurs bâtiments. L’épaisse fumée de l’incendie a provoqué la fermeture de l’Interstate 75 de samedi après-midi jusqu’à peu avant minuit, a indiqué le département.

Des évacuations d’urgence ont été émises pour la zone d’incendie, mais les résidents ont été autorisés à rentrer chez eux tard samedi.

Le département a déclaré que le danger d’incendie reste très élevé à extrême dans la plupart des régions du Michigan et que ces conditions devraient persister dans des conditions chaudes et sèches persistantes.

Janisse a déclaré que les autorités n’accordaient pas actuellement de permis de brûlage pour les débris de jardin en raison du risque d’incendie. Il a exhorté les habitants « à s’abstenir de brûler jusqu’à ce que nous obtenions des pluies importantes ».

Le canton de Grayling est situé à environ 241 km au nord de Lansing.

The Associated Press