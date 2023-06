Un incendie de forêt dans le Michigan provoque des évacuations et menace plusieurs bâtiments

GRAYLING TOWNSHIP, Michigan (AP) – Un incendie de forêt dans le Michigan a brûlé plus de 1 000 acres (1,5 mile carré) et a provoqué des évacuations d’urgence et des fermetures de routes samedi, selon le ministère des Ressources naturelles du Michigan.

Le feu de forêt situé dans le canton de Grayling, à environ 6,4 km au sud-est de Grayling, se déplace vers l’ouest et le sud-ouest et menace plusieurs bâtiments, a indiqué le département dans un communiqué.

Samedi, le personnel d’urgence effectuait des évacuations et le US Forest Service, le Bureau of Land Management et la police et les pompiers du Michigan travaillaient avec le département des ressources naturelles pour lutter contre l’incendie, selon le communiqué.

La cause de l’incendie n’avait pas encore été déterminée.

Une restriction de vol temporaire a été décrétée pour un périmètre de 5 miles (8 km) autour de l’incendie en dessous de 5 000 pieds (1 534 mètres), indique le communiqué.

Le canton de Grayling est situé à environ 241 km au nord de Lansing.

The Associated Press