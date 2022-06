Un incendie de forêt dans la Sierra Nevada menace de petites communautés rurales

BRIDGEPORT, Californie (AP) – Un incendie de forêt dans la Sierra Nevada a détruit quatre structures et constituait une menace pour plus de 500 maisons et autres bâtiments, ont annoncé mercredi les autorités californiennes.

L’incendie de Rices s’est étendu à 769 acres (311 hectares) près de la rivière Yuba dans le comté du Nevada et il n’y a pas eu de confinement, a déclaré le département californien des forêts et de la protection contre les incendies dans un communiqué.

Les petites communautés de Birchville, Sweetland, French Corral, Bridgeport, Rices Crossing et la région de Buttermilk étaient sous ordre d’évacuation, a déclaré Cal Fire.

L’agence n’a pas précisé les types de structures détruites, mais a noté qu’une évaluation des dommages était en cours dans la zone brûlée.

L’incendie a éclaté mardi après-midi et a provoqué des passages poussés par le vent à travers une végétation extrêmement sèche et des arbres stressés par la sécheresse. Les pompiers ont combattu l’incendie au sol et dans les airs, avec des avions faisant des gouttes d’eau et ignifuges.

Les autorités ont déclaré que l’incendie avait commencé avec un bâtiment en feu et que les flammes se sont propagées à la végétation.

Sur la côte centrale, l’incendie de Camino de 325 acres (131 hectares) dans le comté de San Luis Obispo était contenu à 30% et aucune structure n’était menacée, a déclaré Cal Fire. Les enquêteurs ont déterminé qu’il avait été enflammé par le convertisseur catalytique d’un véhicule.

The Associated Press