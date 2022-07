Un incendie de forêt dans la région de Lytton traverse 2 000 hectares – Kelowna Capital News

Le feu de forêt de Nohomin Creek à environ deux kilomètres à l’ouest de Lytton s’est étendu à plus de 2 000 hectares au cours de la journée.

Le BC Wildfire Service répertorie désormais l’incendie sur 2 058 hectares, après avoir signalé pour la dernière fois l’incendie à un peu plus de 1 700 à 8 heures du matin le 18 juillet.

Le flanc ouest de l’incendie aurait connu la plus grande croissance, tandis que les flancs nord, sud et est seraient pour la plupart contenus.

BC Wildfire Service a déclaré que les équipages travaillant sur le flanc sud “faisaient de bons progrès”.

« Les héliports sont maintenant terminés et ont été rouverts le long du flanc sud. Ces héliports aideront les équipages à déplacer les engins et les équipages à monter la pente tout en continuant à progresser sur la pente.

Sur le flanc est, il s’agit surtout de ratissage et de patrouille.

Avec un temps sec et chaud prévu pour le reste de la semaine dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, BC Wildfire continuera de surveiller de près le premier Wildfire of Note de cette année.

