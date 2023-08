Un incendie de forêt continue de brûler au nord-ouest de Keremeos

Le feu de forêt d’Upper Park Rill Creek à l’ouest d’Oliver n’a connu aucun changement du jour au lendemain car il reste à 1 090 hectares.

Dans le cadre des opérations d’urgence du district régional d’Okanagan-Similkameen, il y a actuellement 246 propriétés en alerte d’évacuation et 257 propriétés en ordre d’évacuation. La carte où se trouvent les commandes et les alertes peut être vue sur la carte interactive RDOS.

Des équipes de pompiers et de la machinerie lourde sont sur place pour aider à combattre l’incendie.

L’incendie a été causé par l’homme et a commencé le vendredi 18 août. Il reste hors de contrôle et est l’un des 14 incendies de forêt notables dans la province. Il y a aussi actuellement 377 feux de forêt actifs en Colombie-Britannique

