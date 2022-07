Un incendie de forêt au Texas qui a détruit 16 maisons encore contenues

GLEN ROSE, Texas (AP) – Un incendie de forêt qui a noirci 10 1/2 miles carrés (27 kilomètres carrés) du nord du Texas, détruisant 16 maisons, a atteint un confinement de 40% mercredi, soit le double de ce qu’il était la veille, ont déclaré des responsables.

L’équipe de pompiers multi-agences combattant l’incendie de Chalk Mountain à 80 kilomètres au sud-ouest de Fort Worth a déclaré qu’elle avait achevé une ligne de feu autour de l’incendie mercredi. Cependant, les lignes ne sont suffisantes que pour être imperméables à une propagation supplémentaire dans 40% de la zone d’incendie, principalement dans sa partie sud.

Dans un communiqué, les responsables de l’équipe ont déclaré que le travail se poursuivait pour améliorer les lignes autour du reste de la zone tout en attaquant les points chauds tenaces à l’intérieur de la zone.

Aucun blessé n’a été signalé.

Une sécheresse extrême combinée à des rafales de vent et à des températures dépassant les 100 degrés a entraîné des incendies de forêt destructeurs dans le nord du Texas. Le sol était appauvri en humidité à au moins 8 pouces de la surface dans la région de Chalk Mountain, ont déclaré des responsables de l’équipe de lutte contre les incendies.

Cette année a été en proie à des incendies de forêt favorisés par une sécheresse grave à extrême dans tout l’Ouest.

En Californie, les pompiers ont combattu un énorme incendie de forêt qui s’est propagé à une forêt près du parc national de Yosemite, forçant des milliers d’habitants à évacuer les communautés de montagne. Le feu est le deuxième à frapper la zone. Un autre incendie qui s’est déclaré dans la région au début du mois a brûlé au bord d’un bosquet de séquoias géants.

Au Nouveau-Mexique, un brûlage dirigé début avril est devenu incontrôlable et est devenu le plus grand incendie de forêt de l’histoire de l’État, noircissant plus de 500 miles carrés (1295,00 kilomètres carrés) dans le nord de l’État.

The Associated Press