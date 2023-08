Un incendie de forêt à Tenerife a été déclenché délibérément, selon un responsable

SANTA CRUZ DE TENERIFE, Îles Canaries –

Le président régional des îles Canaries, Fernando Clavijo, a déclaré dimanche que la police avait confirmé qu’un incendie de forêt qui faisait rage sur l’île touristique espagnole de Tenerife avait été déclenché délibérément.

Clavijo a déclaré que la police avait ouvert trois pistes d’enquête mais n’a pas précisé s’il y avait eu des arrestations.

L’amélioration des conditions météorologiques a aidé les pompiers à progresser du jour au lendemain dans leur combat pour maîtriser l’incendie qui fait rage depuis cinq jours, ont annoncé dimanche les autorités.

« La nuit a été très difficile mais grâce au travail des pompiers, le bilan est très positif », a déclaré la gouverneure de Tenerife, Rosa Davila, lors d’une conférence de presse.

Les îles Canaries ont connu la sécheresse pendant la majeure partie des dernières années, tout comme la majeure partie de l’Espagne continentale. Les îles ont enregistré des précipitations inférieures à la moyenne ces dernières années en raison de l’évolution des conditions météorologiques impactées par le changement climatique.

Bien que l’incendie dans le nord-est de l’île ne soit pas proche des principales zones touristiques du sud-ouest, le gouvernement régional a ordonné l’évacuation d’un hôtel géré par l’État dans le parc national du volcan Teide, dans le centre de Tenerife, à environ 50 kilomètres (30 miles) sud-ouest de la zone de feu. Il n’était pas immédiatement clair combien de personnes séjournaient à l’hôtel.

Davila a déclaré que plus de 12 000 personnes ont été évacuées de leurs maisons depuis le début de l’incendie mardi. Les services d’urgence des îles ont déclaré dimanche que 11 600 hectares (29 000 acres) de pinède et de garrigue avaient été incendiés.

Aucun blessé n’a encore été signalé et Davila a déclaré que grâce aux pompiers, aucune maison n’a été incendiée jusqu’à présent.

L’incendie, décrit comme le pire à Tenerife depuis des décennies, menace 11 zones urbaines flanquant une zone de montagne escarpée et escarpée. L’accès pour les pompiers est extrêmement difficile.

Les services d’urgence ont déclaré que la qualité de l’air dans 19 zones de la ville n’était pas bonne et ont exhorté les gens à rester à l’intérieur dans la mesure du possible et à porter des masques à l’extérieur.

Plus de 400 pompiers et militaires ont été déployés, ainsi que 23 hélicoptères et avions transportant de l’eau.

La partie continentale de l’Espagne se prépare à une autre vague de chaleur à partir de dimanche qui durera jusqu’à jeudi. Le service météorologique national espagnol a déclaré que les températures augmenteraient progressivement pour atteindre 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) dans certaines parties du continent mercredi et jeudi.

À Tenerife, l’agence a prédit des températures maximales en moyenne de 30 ° C (86 ° F) pour la semaine à venir.

Selon le système européen d’information sur les incendies de forêt, l’Espagne est en tête de liste des pays de l’UE touchés par les incendies de forêt jusqu’à présent cette année, avec 75 000 hectares (185 000 acres) brûlés, devant l’Italie et la Grèce.

Plus de 2 000 personnes ont été évacuées dans un incendie de forêt sur l’île voisine de La Palma le mois dernier qui a touché quelque 4 500 hectares (11 000 acres).

L’Espagne représentait près de 40% des près de 800 000 hectares (2 millions d’acres) brûlés dans l’Union européenne en 2022, a indiqué l’agence de l’UE.

Les sept îles Canaries sont situées au large de la côte nord-ouest de l’Afrique et au sud-ouest de l’Espagne continentale. À leur point le plus proche, ils sont à 100 kilomètres (60 miles) du Maroc.

Ciaran Giles a rapporté de Madrid