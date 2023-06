Un incendie de forêt a fermé une autoroute de l’île de Vancouver. Les entreprises locales disent que l’impact a été « dévastateur »

Plus d’une semaine après qu’un incendie de forêt sur l’île de Vancouver a fermé la seule autoroute qui relie les deux côtes de l’île, plusieurs communautés restent isolées sans fin en vue.

L’autoroute 4 a été fermée le 6 juin en raison d’un incendie de forêt près du célèbre parc Cathedral Grove, juste à l’est de Port Alberni, en Colombie-Britannique.

L’autoroute sera fermée au moins jusqu’au 24 juin, a déclaré mardi le ministre des Transports de la Colombie-Britannique, Rob Fleming.

Les banques alimentaires de Tofino et d’Ucluelet, sur la côte ouest de l’île de Vancouver, ressentent déjà la pression, tandis que certaines épiceries ont mis en place des limites d’achat sur certains articles essentiels. Pendant ce temps, les bons samaritains se mobilisent pour offrir un abri et de l’aide à ceux qui sont bloqués.

Le seul moyen pour que la nourriture et les fournitures atteignent les communautés touchées par voie terrestre est de faire un détour de plusieurs heures sur une étroite route forestière.

Lonny Jamieson est l’un des trois pilotes de convoi qui aident les véhicules commerciaux et certains véhicules personnels essentiels à naviguer dans le détour de plusieurs heures autour du feu de forêt qui a fermé l’autoroute 4. Il est photographié ici avec Tyler James (arrière-plan) le 15 juin 2023. (Yvette Brend/CBC News)

Lonny Jamieson est l’un des conducteurs pilotes guidant les convois réguliers de la province le long de la route depuis que certains petits véhicules sont tombés en panne sur le terrain difficile, provoquant la fermeture du détour pendant plusieurs heures vendredi dernier.

« C’est cahoteux… les véhicules légers comme les camions et les voitures, ça les fait rebondir et si vous allez vite, vous sortez de la route », a déclaré Jamieson. « Et si vous ne l’êtes pas, si vous ne savez pas comment conduire correctement et corriger, vous êtes dans le fossé. »

En tant que chauffeur pour l’entreprise de logistique Comox Pacific Express, Gord Massick vient habituellement à Port Alberni de Nanaimo une ou deux fois par jour, mais il ne peut faire qu’un seul voyage par jour sur le détour.

« Cela coûte de l’argent à l’entreprise… J’avais l’habitude de pouvoir faire cinq voyages avec un réservoir d’essence. Je n’en fais qu’un maintenant », a déclaré Massick à CBC, notant qu’il se sentait beaucoup plus en sécurité dans le convoi.

Les pilotes du convoi aident à guider des dizaines de véhicules le long de la déviation du chemin forestier autour d’un feu de forêt qui a fermé l’autoroute 4 près de Port Alberni. (Susana da Silva/CBC)

Alors que Massick, Jamieson et d’autres conducteurs empruntent un détour dangereux pour apporter des fournitures essentielles à travers l’île, les résidents locaux et les entreprises tentent de traverser une semaine étonnamment calme pendant la haute saison des voyages.

Krissy Montgomery, propriétaire de Surf Sister à Tofino, affirme que les annulations dues au feu de forêt ont été « dévastatrices » pour son entreprise et son personnel. (Yvette Brend/CBC News)

Krissy Montgomery, propriétaire du magasin de surf Surf Sister à Tofino, dit qu’elle a dû licencier temporairement certains de ses 25 employés à temps plein, car ils n’ont qu’environ 10% de leurs réservations normales de cours et de location.

« Cette semaine a été un vrai coup de pied dans le pantalon… ça a été très difficile », a déclaré Montgomery. « Tout le monde est complet et entièrement approvisionné, et devoir fermer du jour au lendemain, cela a été dévastateur. »

La plupart des entreprises de la région ne sont qu’à quelques mois de fermer leurs portes, en particulier après que la pandémie de COVID-19 a également ralenti les voyages, a déclaré Montgomery.

La saison inaugurale du tout nouveau Ahous Adventures à Tofino connaît un début « intéressant », a déclaré le directeur adjoint Brent Baker.

« Ce n’est pas le scénario idéal, c’est sûr. Mais je pense que chaque fois que vous saisirez cette nouvelle opportunité, que vous voudrez lancer une nouvelle entreprise, ce ne sera pas sans défis », a déclaré Baker à propos de l’entreprise appartenant à la Première Nation Ahousaht. .

Le photographe de surf Keenan Bush, photographié à Tofino le 15 juin 2023, affirme que les affaires n’ont pas été trop mauvaises, avec plus d’habitants voulant réserver des photos maintenant que les plages sont plus calmes. (Yvette Brend/CBC)

Keenan Bush, un photographe de surf basé à Tofino, dit que c’est plus calme sur les plages, mais qu’il reçoit encore beaucoup d’appels de la part des habitants.

« Je pense qu’ils profitent en quelque sorte de la journée », a déclaré Bush. « Mais en même temps… il y a ce genre de sentiment imminent qui, vous savez, espérons juste que le [logging] la route reste ouverte, espérons que l’épicerie reste approvisionnée. »

Montgomery affirme que les gouvernements doivent soutenir les entreprises et préparer les routes à l’aggravation des catastrophes climatiques.

« Nous avons déjà connu des arrêts avec des travaux de construction qui ont mal tourné ou avec des arbres tombés et des tempêtes, mais rien à ce point », a déclaré Montgomery. « Cela montre à quel point notre ligne d’approvisionnement est fragile et aussi à quel point l’économie du tourisme est importante pour cette ville et pour les moyens de subsistance des personnes qui y vivent. »

Les touristes Luc Lafontaine et Natalie O’Leary, photographiés ici le 15 juin 2023, disent qu’ils ne sont pas pressés de quitter Tofino, l’arrêt le plus à l’ouest de leur voyage à travers le Canada depuis Montréal. (Yvette Brend/CBC)

« Compter les minutes »

Certains visiteurs, quant à eux, savourent l’absence de longues files d’attente.

Les Montréalais Luc Lafontaine et Natalie O’Leary ont conduit leur camping-car de sept mètres à travers le Canada, mais ce qui devait être une visite de quelques jours sur l’île de Vancouver a duré plus d’une semaine.

« Mais ce n’est pas un mauvais endroit où rester coincé », a déclaré Lafontaine. « Il fait toujours beau puisque nous sommes ici et que tout va bien. Endroit magnifique. »

Le couple suit les conseils pour éviter le détour et n’a eu aucun problème à prolonger sa réservation dans un camping presque vide.

« Sauf si vous voulez que votre camping-car soit [broken in two], tu ferais mieux de rester et d’attendre quelques semaines », a déclaré Lafontaine.

« Nous ne sommes pas vraiment coincés avec les dates et les délais, donc nous allons le prendre un jour à la fois », a-t-il déclaré.

De retour sur la plage, Montgomery et d’autres entreprises ne se sentent pas si détendues.

« Nous ne faisons que compter les minutes jusqu’à ce que cette route puisse s’ouvrir à nouveau », a-t-elle déclaré.