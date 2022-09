Un incendie de forêt a éclaté au nord de Sugar Lake à Cherryville – Kelowna Capital News

Un grand feu de forêt qui brûle au nord des montagnes de Monashee est attaqué par les pompiers.

Les équipes répondent à l’incendie de Gates Creek au nord de Sugar Lake à Cherryville.

“Le feu est actuellement estimé à 200 hectares et classé comme hors de contrôle”, a déclaré BC Wildfire Service. “Un officier des incendies de forêt et un hélicoptère répondent, les équipes au sol sont en route.”

L’incendie est l’un des trois dans la région, les autres sont beaucoup plus petits et encore plus au nord.

La cause de l’incendie de Gates Creek est inconnue pour le moment.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2022