Un incendie de décharge près de Birmingham brûle depuis près d’un mois

BIRMINGHAM, Ala. (AP) – Un incendie souterrain fait rage dans une décharge environnementale près de Birmingham depuis près d’un mois, couvrant de fumée la plus grande zone métropolitaine de l’Alabama.

Maintenant, les responsables de l’État, les services d’incendie locaux et les commissions de comté tentent de déterminer les prochaines étapes et qui couvrira les coûts associés à son extinction, a rapporté al.com.

L’incendie s’est déclaré il y a environ un mois dans les installations d’Environmental Landfill, Inc., dans le comté de St. Clair, près de la banlieue de Birmingham, Moody et Trussville. James Mulkey, un inspecteur des incendies du service d’incendie de Moody, a déclaré que le service avait reçu son premier appel concernant l’incendie le 25 novembre vers 7 h 45.

“Le feu s’est propagé dans le tas de débris, qui est très gros”, a déclaré Mulkey. «La taille réelle du tas de débris, nous avons entendu des estimations de 23 à 50 acres, et c’est plusieurs couches. À certains endroits, cette chose a une profondeur de 100 à 150 pieds. Nous ne sommes pas sûrs à cause de la façon dont cela a été fait. Ils apportaient des trucs, empilaient de la terre dessus, puis mettaient une autre couche.

Mulkey a déclaré que le feu est maintenant presque entièrement souterrain.

“Il y a très peu d’activité de flammes au-dessus du sol”, a déclaré Mulkey. “Si vous voyez une flamme, elle sort d’une crevasse ou d’une fissure du sol et toute la fumée sort du sol.”

Selon une mise à jour du Département de la gestion de l’environnement de l’Alabama publiée jeudi, l’extinction de l’incendie est “critique”, mais sera difficile en raison de son emplacement.

“Il semble que des déchets solides non autorisés (c’est-à-dire non végétaux) aient été retirés du site à la suite d’une action coercitive de l’ADEM avant l’incendie”, indique la mise à jour.

La décharge n’est pas réglementée par l’ADEM car elle n’est censée accepter que des « déchets verts », des débris de tempête, des feuilles et des branches et du matériel végétal. En réalité, cependant, des pneus et d’autres matériaux ont été trouvés à la décharge au milieu de l’incendie.

La chef des affaires extérieures de l’ADEM, Lynn Battle, a déclaré que l’agence enquêtait sur un éventuel déversement illégal sur le site.

« L’ADEM est consciente qu’il y a des déchets solides non autorisés sur ce site. L’ADEM déterminera les mesures d’exécution appropriées après la conclusion de son enquête et l’examen des informations pertinentes », a déclaré Battle à al.com par e-mail.

Mulkey a déclaré avoir vu des pneus dans la zone d’élimination, mais ne voulait pas spéculer sur la présence d’autres déchets non autorisés dans le tas en feu. Les efforts pour joindre les propriétaires des sites d’enfouissement par courriel et par téléphone ont été infructueux.

L’ADEM a averti les résidents qui vivent à proximité de l’installation d’envisager de limiter les activités extérieures, d’installer des filtres à haute efficacité dans leurs systèmes de chauffage et de climatisation et de sceller leur maison avec du mastic ou d’autres matériaux où l’air extérieur peut s’infiltrer.

Le département a également déclaré que la fumée continuerait probablement d’être un problème pendant un certain temps et que “les personnes souffrant de problèmes de santé liés à la respiration pourraient envisager de déménager temporairement”.

Le feu brûle dans le comté non constitué en société de St. Clair. Le service d’incendie de Moody a répondu à l’incendie en premier car c’était le plus proche mais la zone n’est pas sous leur juridiction. Il a agi avec la Commission forestière de l’Alabama et la Commission du comté de St. Clair pour prendre des décisions, mais les agences cherchent à prendre des mesures plus agressives pour éteindre les flammes.

“Toutes les options sont sur la table”, a déclaré Mulkey. “Le laisser s’éteindre était une option que nous avons examinée, mais nous avons réalisé que c’était un (incendie) assez approfondi et nous ne pouvons vraiment pas donner de calendrier à ce sujet.”

Il y a aussi la question de savoir qui prend la décision finale sur un plan d’action et qui paie pour cela.

“C’est le comté non constitué en société de St. Clair, donc la commission du comté aura beaucoup à dire”, a déclaré Mulkey. “En ce qui concerne les agences de réglementation, et qui est en fin de compte responsable et financièrement responsable de cette chose, cela fait toujours l’objet d’un débat.”

L’ADEM enquête principalement sur l’incendie pour voir s’il s’est produit des infractions qui pourraient être poursuivies une fois l’incendie éteint.

Le département de la santé du comté de Jefferson, qui réglemente la pollution de l’air dans la région de Birmingham, a déclaré avoir reçu des plaintes pour odeur, mais le problème ne relève pas de sa compétence.

Michael Hansen, directeur exécutif du groupe de qualité de l’air de la région de Birmingham GASP, a déclaré que la réponse de l’État était insuffisante.

“Il est absolument inacceptable que les agences d’État ne fassent pas plus pour protéger les gens de cet événement dangereux de pollution de l’air”, a déclaré Hansen. “Nous avons besoin d’une réponse étatique et locale multi-agences à cette situation.”

