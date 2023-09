Un incendie dans une salle de mariage dans le nord de l’Irak tue une centaine de personnes et en blesse 150

MOSOUL, Irak (AP) — Un violent incendie apparemment provoqué par des feux d’artifice déclenchés pour célébrer un mariage chrétien a consumé une salle remplie d’invités dans le nord de l’Irak, tuant environ 100 personnes et en blessant 150 autres alors que les autorités ont averti mercredi que le bilan pourrait encore s’alourdir.

Les autorités ont déclaré que des matériaux de construction inflammables ont également contribué à la dernière catastrophe survenue en Irak. minorité chrétienne en diminution. Dans le chaos qui a suivi l’incendie, les autorités ont proposé des bilans contradictoires et les responsables de la sécurité ont déclaré qu’ils avaient arrêté le personnel de la salle des mariages dans le cadre de leur enquête.

L’incendie s’est produit dans la région de Hamdaniya, dans la province irakienne de Ninive, ont indiqué les autorités. Il s’agit d’une zone majoritairement chrétienne située juste à l’extérieur de la ville de Mossoul, à environ 335 kilomètres (205 miles) au nord-ouest de Bagdad.

Un bâtiment détruit dans la province de Ninive, au nord de Mossoul, en Irak, a été photographié mercredi à la suite d’un incendie qui aurait tué au moins 100 personnes. Agence Anadolu via Getty Images

Il n’y a pas eu de mot officiel sur la cause de l’incendie, mais la chaîne d’information kurde Rudaw a diffusé des images montrant des pièces pyrotechniques tirant des flammes depuis le sol de l’événement et enflammant un lustre.

Plusieurs témoins, dont Faten Youssef, une participante au mariage âgée de 50 ans, ont déclaré que l’incendie s’était déclaré alors que les mariés commençaient leur danse lente. Les flammes ont traversé les décorations en plastique et le plafond a commencé à s’effondrer, a-t-elle déclaré.

« Les flammes ont commencé à s’abattre sur nous », a déclaré Youssef à l’Associated Press. « Les choses tombaient et bloquaient le chemin vers la sortie. »

Elle a déclaré que sa famille avait réussi à sortir par une cuisine, après que la famille ait lutté contre la fumée et les flammes et que son fils n’ait pas réussi à franchir une porte de sortie bloquée. À l’extérieur, une vidéo tournée par un passant montrait un effort désespéré pour aider les personnes coincées à l’intérieur, avec un homme essayant de briser un mur avec une excavatrice.

Des chaussures d’enfants endommagées ont été photographiées mercredi sur les lieux de l’ancienne salle des mariages. Agence Anadolu via Getty Images

Il n’était pas immédiatement clair si les mariés faisaient partie des blessés.

Les survivants sont arrivés dans les hôpitaux locaux avec des bandages, recevant de l’oxygène, tandis que leurs familles se pressaient dans les couloirs et à l’extérieur tandis que les travailleurs organisaient davantage de bouteilles d’oxygène. Parmi les personnes brûlées figuraient des enfants. Les sirènes des ambulances ont retenti pendant des heures après l’incendie tandis que les ambulanciers évacuaient les blessés.

Les cérémonies de mariage extravagantes sont courantes en Irak, comme dans de nombreux pays du Moyen-Orient. Les familles invitent souvent des centaines de proches et de membres de la communauté au sens large, dépensant des sommes considérables pour des cérémonies spectaculaires avec des salles richement décorées, de la musique et des artistes, comprenant souvent des pièces pyrotechniques.

Le nombre de victimes a fluctué dans les heures qui ont suivi l’incident, ce qui est courant en Irak.

Des gens se rassemblent mercredi autour d’un camion transportant des sacs mortuaires devant un hôpital d’Al-Hamdaniyah, en Irak. ZAID AL-OBEIDI via Getty Images

Selon un premier communiqué du ministère de la Santé, repris par l’agence de presse officielle irakienne, l’incendie a tué plus de 100 personnes et en a blessé 150 autres. Les responsables de la santé de la province de Ninive ont estimé le bilan à 114 morts, tandis que le ministre irakien de l’Intérieur, Abdul Amir al-Shammari, a déclaré plus tard. le bilan des morts s’élève à 93.

Un responsable du ministère de la Santé, s’adressant mercredi à midi à l’AP sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux journalistes, a déclaré que 30 corps ont été identifiés par leurs proches, mais que les autres sont si gravement brûlés qu’ils nécessiteront une identification ADN. .

Il a estimé le nombre de morts à 94, et une centaine de personnes reçoivent toujours des soins médicaux. « Le nombre de morts devrait s’alourdir car certains sont dans un état critique », a-t-il déclaré.

Ahmed Dubardani, responsable de la santé de la province, a déclaré à Rudaw que bon nombre des blessés souffraient de graves brûlures.

Les corps des personnes tuées dans l’incendie ont été vus mercredi dans une salle événementielle à Qaraqosh, également connue sous le nom de Hamdaniyah. ZAID AL-OBEIDI via Getty Images

« La majorité d’entre eux ont été complètement brûlés et d’autres ont eu 50 à 60 % de leurs corps brûlés », a déclaré Dubardani.

Le père Rudi Saffar Khoury, prêtre présent au mariage, a déclaré : « C’était un désastre dans tous les sens du terme ».

Le nombre de chrétiens en Irak est aujourd’hui estimé à 150 000, contre 1,5 million en 2003. La population totale de l’Irak s’élève à plus de 40 millions.

Au cours des deux dernières décennies, la minorité chrétienne irakienne a été violemment la cible des extrémistes d’Al-Qaida, puis du groupe militant État islamique. Bien que les plaines de Ninive, leur patrie historique, aient été arrachées au groupe État islamique il y a six ans, certaines villes sont encore pour la plupart en ruines et manquent de services de base, et de nombreux chrétiens sont partis vers l’Europe, l’Australie ou les États-Unis.

Le Premier ministre Mohammed Shia al-Sudani a ordonné une enquête sur l’incendie et a demandé aux responsables de l’Intérieur et de la Santé du pays d’apporter des secours, a indiqué son bureau dans un communiqué en ligne.

Une jeune fille irakienne, brûlée au bras, repose mercredi sur un lit d’hôpital.

Hamdaniya se trouve dans les plaines irakiennes de Ninive et est sous le contrôle de son gouvernement central, bien qu’elle soit proche et revendiquée par le gouvernement régional kurde semi-autonome d’Irak. Masrour Barzani, le Premier ministre de la région kurde, a ordonné la création d’hôpitaux pour aider les blessés dans l’incendie.

La mission des Nations Unies en Irak a également présenté ses condoléances pour l’incendie, décrivant son personnel comme « choqué et blessé par les énormes pertes en vies humaines et les blessés » dans l’incendie.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Saad Maan, a déclaré que le premier rapport médico-légal décrivait un « manque de mesures de sûreté et de sécurité » sur les lieux. Les forces de sécurité irakiennes ont arrêté neuf travailleurs sur place dans le cadre de leur enquête, a déclaré Abdullah Al-Jabouri, un responsable de la sécurité qui dirige le commandement des opérations de Ninive.

L’un des propriétaires de la salle, Chonny Suleiman Naboo, a imputé l’incendie à un « défaut électrique au plafond » lors d’un entretien avec l’AP. Il a insisté sur le fait que le lieu avait « toutes les approbations officielles » et que son frère et le superviseur de la salle se transformeraient en autorités.

Les personnes en deuil assistent aux funérailles des victimes tuées dans l’incendie. ZAID AL-OBEIDI via Getty Images

« Nous avons été attaqués par des habitants et nos voitures ont été endommagées à cause de ce qui s’est passé, et nous craignons que nos maisons puissent également être attaquées », a déclaré Naboo.

Les responsables de la protection civile cités par l’agence de presse irakienne ont décrit l’extérieur de la salle de mariage comme étant décoré d’un type de revêtement en « panneau sandwich » hautement inflammable, illégal dans le pays.

« L’incendie a provoqué l’effondrement de certaines parties du hall en raison de l’utilisation de matériaux de construction peu coûteux et hautement inflammables qui s’effondrent en quelques minutes lorsque l’incendie se déclare », a indiqué la défense civile.

Les experts affirment que les panneaux sandwich moins chers ne répondent pas toujours à des normes de sécurité plus strictes et sont particulièrement dangereux sur les bâtiments sans aucune pause pour ralentir ou arrêter un éventuel incendie. Qui comprend l’incendie de Grenfell à Londres en 2017 qui a tué 72 personnes dans le plus grand incendie sur le sol britannique depuis la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de multiples pertes en vies humaines incendies de gratte-ciel aux Émirats arabes unis.