Un incendie dans une salle de mariage dans le nord de l’Irak a tué plus de 100 personnes et en a blessé 150.

MOSUL, Irak (AP) — Un violent incendie apparemment provoqué par des feux d’artifice déclenchés pour célébrer un mariage chrétien a consumé une salle remplie d’invités dans le nord de l’Irak, tuant au moins 100 personnes et en blessant 150 autres alors que les autorités ont averti mercredi que le bilan pourrait encore s’alourdir. .

Les autorités ont déclaré que les matériaux de construction inflammables ont également contribué à la dernière catastrophe qui a frappé la minorité chrétienne en déclin en Irak. L’incendie s’est produit dans la région de Hamdaniya, dans la province irakienne de Ninive, ont indiqué les autorités. Il s’agit d’une zone majoritairement chrétienne située juste à l’extérieur de la ville de Mossoul, à environ 335 kilomètres (205 miles) au nord-ouest de Bagdad.

Il n’y a pas eu de mot officiel sur la cause de l’incendie, mais la chaîne d’information kurde Rudaw a diffusé des images montrant des feux d’artifice tirés depuis le sol de l’événement et enflammant un lustre.

Au lendemain de l’incendie, seuls du métal carbonisé et des débris étaient visibles tandis que les gens traversaient les lieux de l’incendie, la seule lumière provenant des caméras de télévision et des téléphones portables des spectateurs.

Les survivants sont arrivés dans les hôpitaux locaux avec des bandages, recevant de l’oxygène, tandis que leurs familles se pressaient dans les couloirs et à l’extérieur tandis que les travailleurs organisaient davantage de bouteilles d’oxygène. Parmi les personnes brûlées figuraient des enfants. Les sirènes des ambulances ont retenti pendant des heures après l’incendie tandis que les ambulanciers évacuaient les blessés.

D’autres images diffusées sur d’autres réseaux de télévision locaux semblaient montrer les mariés sur la piste de danse lorsque l’incendie s’est déclaré mardi soir, assommés par la vue des débris en feu. Il n’était pas immédiatement clair s’ils faisaient partie des blessés.

« Ils étaient sur le point de faire une danse lente, puis ils ont allumé ce truc pour la danse qui a pris feu », a déclaré à Rudaw une femme blessée depuis une civière de l’hôpital.

Un autre homme blessé dans l’incendie de l’hôpital a également déclaré à Rudaw que l’incendie avait commencé alors que le couple se préparait pour leur danse lente.

«Ils ont allumé des feux d’artifice», a-t-il déclaré. « Il a heurté le plafond, qui a pris feu. »

Il a ajouté : « La salle entière a pris feu en quelques secondes. »

Les autorités sanitaires de la province de Ninive ont porté le bilan à 114 morts, bien que les autorités fédérales n’aient pas immédiatement actualisé leur chiffre d’au moins 100 morts. Le porte-parole du ministère de la Santé, Saïf al-Badr, a estimé le nombre de blessés à 150 dans une déclaration antérieure publiée par l’agence de presse officielle irakienne.

« Tous les efforts sont déployés pour apporter des secours aux personnes touchées par ce malheureux accident », a déclaré al-Badr.

Ahmed Dubardani, responsable de la santé de la province, a déclaré à Rudaw que bon nombre des blessés souffraient de graves brûlures.

« La majorité d’entre eux ont été complètement brûlés et d’autres ont eu 50 à 60 % de leurs corps brûlés », a déclaré Dubardani. « Ce n’est pas bon du tout. La majorité d’entre eux n’étaient pas en bon état.

Le Premier ministre Mohammed Shia al-Sudani a ordonné une enquête sur l’incendie et a demandé aux responsables de l’Intérieur et de la Santé du pays d’apporter des secours, a indiqué son bureau dans un communiqué en ligne.

Najim al-Jubouri, gouverneur de la province de Ninive, a déclaré que certains des blessés avaient été transférés vers des hôpitaux régionaux. Il a averti qu’il n’y avait pas encore de chiffres définitifs sur les victimes de l’incendie, ce qui suggère que le nombre de morts pourrait encore s’alourdir.

Hamdaniya se trouve dans les plaines irakiennes de Ninive et est sous le contrôle de son gouvernement central, bien qu’elle soit proche et revendiquée par le gouvernement régional kurde semi-autonome d’Irak. Masrour Barzani, le Premier ministre de la région kurde, a ordonné aux hôpitaux de soigner également les blessés dans l’incendie.

Le père Rudi Saffar Khoury, prêtre présent au mariage, a déclaré qu’il n’était pas clair qui était responsable de l’incendie.

« Cela pourrait être une erreur de la part des organisateurs de l’événement ou des hôtes du lieu, ou peut-être une erreur technique », a déclaré Khoury à l’Associated Press. « C’était un désastre dans tous les sens du terme. »

Les responsables de la protection civile cités par l’agence de presse irakienne ont décrit l’extérieur de la salle de mariage comme étant décoré de revêtements hautement inflammables, ce qui est illégal dans le pays.

« L’incendie a provoqué l’effondrement de certaines parties du hall en raison de l’utilisation de matériaux de construction peu coûteux et hautement inflammables qui s’effondrent en quelques minutes lorsque l’incendie se déclare », a indiqué la défense civile.

On ne sait pas exactement pourquoi les autorités irakiennes ont autorisé l’utilisation de ce revêtement sur le hall, même si la corruption et la mauvaise gestion restent endémiques deux décennies après l’invasion menée par les États-Unis qui a renversé Saddam Hussein.

Bien que certains types de revêtements puissent être fabriqués avec des matériaux résistants au feu, les experts affirment que ceux qui ont pris feu dans la salle des mariages et ailleurs n’ont pas été conçus pour répondre à des normes de sécurité plus strictes et ont souvent été posés sur des bâtiments sans aucune pause pour ralentir ou arrêter un éventuel incendie. Cela inclut l’incendie de Grenfell à Londres en 2017, qui a tué 72 personnes, le plus grand incendie sur le sol britannique depuis la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de multiples incendies de gratte-ciel aux Émirats arabes unis.

Au cours des deux dernières décennies, la minorité chrétienne irakienne a été violemment la cible des extrémistes d’Al-Qaida, puis du groupe militant État islamique. Bien que les plaines de Ninive, leur patrie historique, aient été reprises au groupe État islamique il y a six ans, certaines villes sont encore pour la plupart en ruines et manquent de services de base. De nombreux chrétiens sont partis vers l’Europe, l’Australie ou les Etats-Unis.

Le nombre de chrétiens en Irak est aujourd’hui estimé à 150 000, contre 1,5 million en 2003. La population totale de l’Irak s’élève à plus de 40 millions.

Les rédacteurs d’Associated Press Kareem Chehayeb à Beyrouth et Jon Gambrell à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ont contribué à ce rapport.

Farid Abdulwahed, Associated Press