Un incendie dans une installation pétrolière à Cuba fait 1 mort, 125 blessés et 17 disparus

Mais dimanche, les conditions se sont aggravées lorsque des vents violents ont attisé les flammes, selon Cuba. Ministère de l’Énergie et des Mines. Alors que la nuit tombait sur l’île, le deuxième réservoir à prendre feu a explosé et s’est effondré, crachant de l’huile brûlante et des flammes dans la végétation environnante et mettant le feu à un troisième réservoir. L’allumage a blessé un journaliste et deux travailleurs de la Cuba Oil Union, la plus grande compagnie pétrolière du pays, selon l’agence.