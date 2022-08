Un incendie dans une discothèque d’horreur tue et blesse des dizaines de personnes

Des fêtards paniqués ont été vus fuyant l’enfer mortel dans un club au sud de la capitale thaïlandaise

Un grand incendie dans une boîte de nuit du sud de la Thaïlande a fait au moins 13 morts et des dizaines de blessés, selon la police locale, avec des images déchirantes de l’incendie faisant le tour en ligne.

L’incendie a commencé vers 1 heure du matin tôt vendredi matin dans un club de la province thaïlandaise de Chonburi, située à environ 80 miles au sud de la capitale Bangkok, a déclaré à Reuters le colonel de police Wuttipong Somjai, ajoutant qu’au moins 35 personnes avaient été blessées. Le responsable a fourni peu d’autres détails, mais a noté que toutes les victimes identifiées jusqu’à présent sont des ressortissants thaïlandais.

Inquiétant images capturé pendant l’incendie a circulé sur les réseaux sociaux, montrant les clients du club se précipitant pour échapper à l’incendie massif, certains engloutis par les flammes.

D’autres images ont également révélé les dégâts causés à la discothèque d’un étage, avec son intérieur carbonisé pratiquement détruit.

13 personnes tuées, 41 blessées tôt ce matin alors qu’un incendie se déclare dans un célèbre bar de Sattahip (est de la Thaïlande)

Un incident similaire à l’incendie du bar Zantika à Ekamai (Bangkok) où 67 personnes ont été tuées en 2009#ไฟไหม้ผับชลบุรี #ไฟไหม้ผับ #Thaïlande #whatshappeninginthailand pic.twitter.com/URmgtau3M1 – Enquirer thaïlandais (@ThaiEnquirer) 5 août 2022

Un incident similaire dans un club près de la capitale thaïlandaise a fait 66 morts et des centaines de blessés en 2009. La cause de cet incendie n’a jamais été publiquement identifiée par les autorités locales, et des rapports contradictoires ont donné lieu à un certain nombre de théories concurrentes sur ce qui a déclenché l’incendie. , allant d’un câblage défectueux à la discothèque à un accident de feu d’artifice.