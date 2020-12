Au moins deux sont morts et plus d’une douzaine ont été blessés lorsqu’un incendie s’est déclaré dans un squat abritant jusqu’à 200 migrants dans une zone industrielle abandonnée de la banlieue de Barcelone. Les pompiers disent que le bâtiment est en danger de s’effondrer.

L’incendie s’est déclaré mercredi vers 21h00, heure locale, dans une zone industrielle de Badalona, ​​une municipalité de la ville espagnole de Barcelone.

Les médias locaux ont rapporté que jusqu’à 200 migrants avaient vécu dans des conditions sordides dans le bâtiment. Beaucoup auraient réussi à s’échapper lorsque l’incendie s’est déclaré, mais certains auraient été blessés après avoir sauté de ses fenêtres pour échapper à l’incendie.

Des vidéos de la scène montrent un incendie massif ravageant le bâtiment et des nuages ​​de fumée noire qui s’échappent.

🔴L’incendi a la nau del carrer Guifré no s’atura, segueixen una vintena de dotacions treballant #Badalona pic.twitter.com/USdEjfPzgl

Cependant, les autorités de Barcelone ont déclaré qu’elles ne savaient pas encore exactement combien de personnes se trouvaient dans le bâtiment au moment de l’incendie – et qu’il pourrait encore y avoir des personnes piégées à l’intérieur.

Les pompiers ont déclaré qu’une partie du bâtiment s’était déjà effondrée et ont averti que toute la structure risquait de tomber. Les pompiers ont publié une photo des suites de l’incendie sur son compte Twitter officiel.

En aquests moments, al lloc, 30 dotacions #bomberscat. Ara, amb el foc controlat, amb la unitat #GREC, estem fent inspeccions des de l’exterior per identificar zones segures o àrees on caldria fer enderrocs controlats per poder alliberar de càrrega estructural. pic.twitter.com/UC02ozLS7W

– Bombardiers (@bomberscat) 10 décembre 2020