Un incendie dans un salon de karaoké dans le sud du Vietnam fait 14 morts

HANOI, Vietnam (AP) – Au moins 14 personnes sont mortes dans un incendie qui s’est déclaré dans un salon de karaoké dans le sud du Vietnam, ont rapporté mercredi les médias locaux.

Au moins 40 autres personnes ont été blessées dans l’incendie du site de quatre étages de la ville de Thuan An, dans la province de Binh Duong, qui a commencé vers 21 heures mardi, piégeant le personnel et les clients à l’intérieur, selon des informations publiées sur les sites Internet du journal Tuoi Tre. et d’autres médias vietnamiens.

Ils ont déclaré que l’incendie était maîtrisé en une heure mais couvait toujours mercredi, plus de 12 heures plus tard.

Les rapports indiquent que certaines personnes ont été blessées par asphyxie et d’autres avec des membres cassés lorsqu’elles ont sauté des étages supérieurs pour tenter d’échapper à l’incendie. Les pompiers utilisant des échelles de leurs camions ont réussi à en sauver d’autres.

Les autorités provinciales ont déclaré qu’elles enquêtaient sur la cause de l’incendie, qui a éclaté au deuxième ou au troisième étage.

L’application des normes de sécurité dans les lieux de divertissement dans de nombreuses régions d’Asie du Sud-Est est parfois laxiste et on pense qu’elle contribue à de multiples décès en cas d’incendie.

La police thaïlandaise a déclaré qu’un pub de la province orientale de Chonburi présentait des spectacles sans permis lorsqu’un incendie s’est déclaré début août, piégeant de nombreuses personnes à l’intérieur parce que les sorties étaient bloquées ou verrouillées.

Jusqu’à présent, 23 personnes sont mortes dans cet incendie, 13 d’entre elles la nuit de l’incendie et 10 dans le mois qui a suivi. Beaucoup avaient de graves brûlures sur la plupart de leurs corps, qui sont extrêmement difficiles à protéger contre les infections mortelles. Au moins cinq autres victimes seraient toujours sous respirateurs.

The Associated Press