Un incendie dans un salon de karaoké dans le sud du Vietnam fait 14 morts

Au moins 40 autres personnes ont été blessées dans l’incendie du site de quatre étages de la ville de Thuan An, dans la province de Binh Duong, qui a commencé vers 21 heures mardi, piégeant le personnel et les clients à l’intérieur, selon des informations publiées sur les sites Internet du journal Tuoi Tre. et d’autres médias vietnamiens.