MOSCOU – Il y a deux ans, une maison de retraite privée a ouvert dans un village à l’extérieur de la capitale de l’industrie sidérurgique russe, Magnitogorsk. La maison, un média social publicité dit, était destiné aux personnes «dont la propre famille ne peut pas, pour telle ou telle raison, fournir les soins nécessaires».

C’était un bâtiment de style cabane en rondins d’un étage avec un grenier.

Mardi, il a brûlé dans un incendie qui a tué 11 habitants.

«Il n’y avait pas de sortie principale – tout était en feu», une femme travaillant à la maison de retraite a déclaré à un média local, décrivant comment elle a tenté de pousser les résidents par une fenêtre. «J’ai commencé à me réveiller, à tirer, à traîner les gens. On ne sait pas combien de personnes vivaient dans la maison.

Les responsables locaux ont exprimé leur choc, tandis que les autorités ont ouvert une enquête et arrêté le directeur du foyer. Mais les incendies dans les foyers de soins sont un phénomène extrêmement courant en Russie, où la pauvreté et le vieillissement de la population ont contribué à engendrer une industrie croissante de dortoirs exigus et non réglementés pour les personnes âgées.