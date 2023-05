Un incendie dans un dortoir scolaire de Guyane tue au moins 19 enfants alors que certains responsables allèguent un incendie criminel

Un incendie nocturne a traversé un dortoir d’un pensionnat gouvernemental en Guyane, tuant au moins 19 étudiants qui étaient piégés et en blessant plusieurs autres alors que les autorités cherchaient à savoir s’il avait été allumé intentionnellement. Toutes les victimes sauf une étaient des filles autochtones, ont déclaré lundi des responsables.

« C’est un incident horrible. C’est tragique. C’est douloureux », a déclaré le président Irfaan Ali, ajoutant que son gouvernement mobilisait toutes les ressources possibles alors qu’il demandait l’aide de la région pour identifier les restes de 13 corps.

L’incendie s’est déclaré dimanche vers 22 h 50 dans le dortoir d’une école secondaire qui dessert des villages éloignés, principalement autochtones, et est située dans la ville frontalière sud-ouest de Mahdia, une communauté minière d’or et de diamants à environ 200 miles (320 kilomètres) au sud. de la capitale, Georgetown, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Le chef adjoint des pompiers, Dwayne Scotland, a déclaré que « l’incendie avait été allumé par malveillance » et avait commencé dans le coin sud-ouest du bâtiment. Cependant, le chef de la police Clifton Hicken a déclaré que « les premières enquêtes suggèrent qu’il a été mis en place de manière malveillante ». Il a également déclaré que même si le dortoir des filles avait cinq portes, des grillages en fer enfermaient les élèves à l’intérieur.

Les autorités n’ont pas fourni plus de détails et n’ont pas partagé quelles preuves, le cas échéant, indiquent un incendie criminel.

« C’est le jour le plus triste de ma vie de président. J’aurais aimé que cela ne se soit pas produit », a déclaré Ali.

« Complètement englouti par les flammes »

Le service d’incendie de Guyane a déclaré dans un communiqué que le bâtiment était déjà « complètement englouti par les flammes » au moment où ses pompiers sont arrivés. (Département de l’information publique du Guyana/The Associated Press)

Au total, 59 filles résident habituellement dans le dortoir, mais seulement 56 se trouvaient dans les chambres lorsque l’incendie s’est déclaré car trois d’entre elles sont rentrées chez elles pour le week-end. Treize filles et un petit garçon sont morts dans le dortoir, tandis que cinq sont morts à l’hôpital de Mahdia, a indiqué le gouvernement.

Parmi les blessés, six enfants ont été transportés par avion à Georgetown et 17 restent hospitalisés à Mahdia, ont indiqué des responsables.

Les responsables ont initialement déclaré que 20 étudiants avaient été tués, mais ont ensuite mis à jour le bilan à 19, avec plusieurs autres blessés. Le conseiller à la sécurité nationale, Gerald Gouveia, a déclaré que le chiffre avait été révisé après que les médecins avaient réanimé un patient très critique que « tout le monde pensait mort ».

« Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, le bâtiment était déjà complètement englouti par les flammes », a déclaré le service d’incendie de Guyane dans un communiqué. « Nos sincères condoléances vont aux parents et amis de ces jeunes âmes. »

Les responsables ont déclaré que deux enfants étaient toujours dans un état critique et que quatre étaient gravement blessés.

« Les pompiers ont réussi à secourir une vingtaine d’étudiants en perçant des trous dans le mur nord-est du bâtiment », a indiqué le département.

École d’enfants majoritairement autochtones

Des enfants blessés arrivent lundi à l’aéroport de Georgetown, en Guyane. Six étudiants ont été transportés par avion à Georgetown pour y être soignés, tandis que cinq autres restent dans un hôpital de Mahdia, et 10 autres sont sous observation. (Royston Drake/Associated Press)

L’école dessert principalement des enfants autochtones âgés de 12 à 18 ans, a déclaré Gouveia. Il a dit qu’il était trop tôt pour spéculer sur ce qui aurait pu causer l’incendie, ajoutant que de violents orages dans la région posaient un défi à ceux qui répondaient par voie aérienne.

« C’était une bataille pour nous », a-t-il déclaré. « Les pilotes étaient très courageux, très déterminés. »

Il a ajouté que le gouvernement et les intervenants d’urgence « ont fait un effort gigantesque » pour sauver autant de personnes que possible.

Ali a déclaré que les responsables contactaient les parents et mobilisaient des psychologues pour aider les personnes touchées par l’incendie.

« Je ne peux pas imaginer la douleur des parents en ce moment », a-t-il déclaré. « C’est une catastrophe majeure. »

Le parti d’opposition, APNU+AFC, a publié une déclaration indiquant qu’il demandera une enquête approfondie et a remercié les habitants de la petite communauté d’avoir aidé les autorités à secourir les enfants piégés.

« Nous devons comprendre comment cet incident le plus horrible et le plus meurtrier s’est produit et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu’une telle tragédie ne se reproduise à l’avenir », a déclaré la députée de l’opposition Natasha Singh-Lewis.