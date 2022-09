Un incendie dans un centre commercial d’une ville sud-coréenne fait 7 morts

SEOUL, Corée du Sud – Un incendie s’est déclaré lundi au sous-sol d’un centre commercial de la ville sud-coréenne de Daejeon, tuant au moins sept personnes, ont annoncé des responsables. Les pompiers continuaient de rechercher des survivants après avoir éteint l’incendie, a déclaré Go Seung-cheol, un responsable du quartier général des pompiers de Daejeon. Il a dit qu’il n’était pas immédiatement clair s’il y avait toujours des personnes portées disparues et que de la fumée restait dans certaines parties du bâtiment.

L’incendie s’est déclaré vers 7 h 45 et s’est rapidement propagé à la zone de quai de chargement du sous-sol, provoquant l’évacuation de plus de 110 personnes, dont des employés du centre commercial et des clients d’un hôtel voisin. Les responsables ont déclaré que les dégâts auraient pu être pires si l’incendie s’était déclaré pendant les heures d’ouverture du centre commercial.

Plus de 500 pompiers et 90 véhicules ont été déployés pour combattre l’incendie, qui a été éteint vers 15 heures, a précisé Go. Des photos de la scène montraient un nuage de fumée gris foncé émergeant du dessous du bâtiment alors que les pompiers utilisaient des tuyaux d’arrosage et d’autres équipements pour éteindre l’incendie.

Lee Seung-han, un responsable des pompiers du service d’incendie de Yuseong, a déclaré que six des personnes retrouvées mortes étaient des employés du centre commercial et que les responsables tentaient toujours d’identifier l’autre victime. Lee et Go n’ont fait aucun commentaire immédiat sur la cause du décès.