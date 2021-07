Un incendie dans l’Oregon Bootleg déclenche une rare TORNADE alors que 80 incendies de forêt font rage et qu’un autre «dôme de chaleur» devrait brûler les États-Unis la semaine prochaine

L’incendie de Bootleg dans l’Oregon a déclenché une rare tornade alors que 80 incendies de forêt font rage à travers le pays et qu’un autre « dôme de chaleur » devrait brûler les États-Unis la semaine prochaine.

L’incendie de Bootleg – qui est actuellement le plus grand incendie aux États-Unis et menace des milliers de maisons – a conduit à la tornade inhabituelle.

Une tornade a été confirmée sur le périmètre est du Bootleg Fire le 18 juillet 2021 Crédit: Derek Williams / Facebook / Bootleg Fire Info

Carte de prévision de la température/dôme thermique de la NOAA Crédit : NOAA

Le Bootleg Fire brûle la nuit dans le sud de l’Oregon le samedi 17 juillet 2021 Crédit : AP

Des flammes et de la fumée provenant de l’incendie de Bootleg sont vues dans le sud de l’Oregon le 14 juillet 2021 Crédit : AP

Le Facebook officiel de Bootleg Fire a révélé samedi qu’une tornade avait été confirmée le 18 juillet 2021 sur « le périmètre est du Bootleg Fire ».

Selon l’annonce, « un comportement extrême du feu, des combustibles secs et une atmosphère instable » ont créé la tornade.

La page Facebook officielle a déclaré que le météorologue Derek William a confirmé la tornade avec le bureau de prévision du service météorologique national de Medford.

« Ces données d’événements météorologiques rares seront enregistrées et étudiées par des météorologues et des chercheurs en incendie pour aider à identifier les événements futurs », a conclu le message.

Aux États-Unis, les gens ont également vu un autre événement rare – le soleil semble être beaucoup plus rouge que d’habitude en raison des incendies de forêt.

La couleur altérée est le résultat de particules de fumée denses dans les parties supérieures de l’atmosphère.

Samedi, moins de la moitié de l’incendie de Bootleg était contenu, rapporte l’Associated Press.

De plus, les États-Unis ont plus de 85 incendies de forêt à travers le pays – et plus de 1,4 million d’acres de terres ont été brûlées.

« Ce feu résiste à l’arrêt aux lignes de bulldozer », a déclaré l’analyste du comportement du feu Jim Hanson dans un communiqué de presse du département des forêts de l’Oregon.

Il a ajouté: « Avec le temps extrêmement sec et les carburants que nous connaissons, les pompiers doivent constamment réévaluer leurs lignes de contrôle et rechercher des options d’urgence. »

Pendant ce temps, alors que les équipes de pompiers combattent des incendies de forêt dans le comté de Weber, dans l’Utah, des maisons ont été évacuées, a rapporté FOX 13 Salt Lake City.

Des feux de forêt entre Snowbasin Resort et Pineview Reservoir – appelé Art Nord Fire – ont conduit aux évacuations.

Les enquêteurs ont déclaré que le tir à la cible avait conduit à l’incendie qui s’était déclaré après 16 heures, heure locale.

Des avions-citernes ont été amenés à retardateur de chute sur le feu, selon les rapports.

Alors que les incendies de forêt continuent de brûler à travers le pays, un « dôme thermique » devrait se former au cours du week-end, rapporte Axios.

Le reportage explique qu’un « dôme de tête » est « une zone de haute pression en altitude qui aide à verrouiller en place un temps chaud et sec ».

Il est sur le point de se former à l’ouest et de se frayer un chemin à travers les plaines centrales.

Plus tôt cette semaine, une carte effrayante a montré que de vastes régions des États-Unis étaient sous une couverture de brume causée par des dizaines d’incendies sur la côte ouest – alors qu’une armée de près de 20 000 pompiers tentait d’arrêter la propagation.

Les incendies de forêt ont provoqué une brume massive à travers le pays, avec une nouvelle carte de fumée et d’incendie d’AirNow montrant la majorité du pays recouverte d’un nuage de smog épais.

Un avion de lutte contre l’incendie est vu près d’énormes panaches de fumée dans l’Oregon le 15 juillet 2021 Crédit : Reuters

Des panaches de fumée sont visibles alors que le Bootleg Fire s’étend à Bly, dans l’Oregon Crédit : Reuters