Un incendie dans le compartiment privé d’un train stationné fait neuf morts dans le sud de l’Inde

NEW DELHI — Un incendie s’est déclaré samedi matin dans un compartiment de train à l’arrêt dans une gare du sud de l’Inde, tuant neuf personnes, ont annoncé des responsables.

L’incendie s’est déclaré tôt à 5 heures du matin et a brûlé pendant deux heures avant que les pompiers ne puissent l’éteindre, ont indiqué les autorités.

Tout a commencé à l’intérieur du compartiment privé d’un train qui a été détaché et garé sur la voie ferrée de la gare de Madurai, située dans l’État méridional du Tamil Nadu, selon un communiqué de la Southern Railway.

Une bouteille de gaz introduite clandestinement par certains passagers a provoqué l’incendie, indique le communiqué, ajoutant que la police, les pompiers et les secours ont aidé à retirer les corps de l’autocar. Il n’y a eu aucun dommage aux autres autocars.

Southern Railway n’a pas divulgué le nombre de personnes à l’intérieur du compartiment au moment de l’incendie, mais a déclaré que beaucoup d’entre elles avaient réussi à en sortir.

Des responsables ont déclaré à l’agence de presse Press Trust of India que 20 autres personnes avaient été blessées et transportées à l’hôpital.

Les accidents sont fréquents sur le réseau ferroviaire indien, l’un des plus grands au monde, avec quelque 22 millions de passagers par jour. La plupart des collisions et des incendies sont imputés à un mauvais entretien et à des erreurs humaines.

En juin, une collision ferroviaire mortelle a tué plus de 290 personnes dans l’un des pires accidents ferroviaires qu’ait connu l’Inde.

The Associated Press