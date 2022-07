Un incendie criminel endommage un bâtiment à Athènes abritant des médias grecs

ATHÈNES, Grèce (AP) – Un incendie criminel contre un bâtiment de la banlieue d’Athènes qui abrite les bureaux d’une station de radio et d’un journal grecs a causé des dégâts importants mercredi matin et a suscité la condamnation des dirigeants politiques en Grèce et ailleurs dans l’Union européenne.

Des explosions ont été entendues avant qu’un incendie ne se déclare peu après 3 heures du matin dans le bâtiment qui abrite la station de radio Real FM et le journal Real News à Maroussi, une banlieue nord d’Athènes.

Les pompiers ont éteint l’incendie. Les enquêteurs des pompiers ont trouvé les restes de trois bonbonnes de gaz attachées ensemble sur une cage d’escalier extérieure entre le rez-de-chaussée et le premier étage, ainsi qu’un bidon contenant un liquide inflammable.

Personne n’a été blessé, bien qu’un ingénieur du son de la station de radio ait été évacué et soigné pour inhalation de fumée. Les bureaux d’une compagnie maritime situés au dernier étage de l’immeuble ont été les plus endommagés. Le journal est situé au premier étage et la radio au deuxième.

Le propriétaire de Real Group, Nikos Chatzinikolaou, un journaliste chevronné, a posté une courte vidéo de sa voiture qui montrait le toit de l’immeuble en feu et a tweeté : « Explosions et incendies chez Real FM et Realnews ! Ils nous brûlent ! Ils essaient de nous faire taire !

Chatzinikolaou a fondé la société de médias en 2007. Le groupe comprend également le site d’information enikos.gr.

Real Group a rapporté sur son site Web que des caméras de sécurité montraient deux personnes avec la tête couverte en train de placer les bidons et la canette.

La police a déclaré qu’elle soupçonnait que d’autres personnes auraient pu aider les incendiaires à s’échapper. , examinent les caméras de sécurité des bâtiments voisins.

Le site d’information du groupe a déclaré qu’un grave dysfonctionnement de la tour de diffusion de la station de radio mardi pourrait être lié à l’incendie.

Personne n’avait revendiqué la responsabilité mercredi après-midi.

La Grèce a connu des attaques similaires contre des médias et d’autres cibles qui se sont le plus souvent révélées être l’œuvre de groupes d’extrême gauche, mais l’incendie de mardi a causé des dégâts plus graves.

“La liberté de la presse n’est ni contrainte ni muselée par des actes terroristes”, a déclaré le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis lors d’une session parlementaire.

Le chef de l’opposition Alexis Tsipras, plusieurs ministres du gouvernement et des politiciens de tous les partis politiques du pays ont fait des déclarations en ligne et en direct dénonçant fermement l’attaque.

La vice-présidente de la Commission européenne pour les valeurs et la transparence, Vera Jourov, s’est jointe à la condamnation et a déclaré que les autorités grecques devaient faire “beaucoup plus… pour garantir la sécurité des journalistes et des médias, car cette attaque est vraiment choquante”.

___

Raf Casert à Bruxelles a contribué à ce rapport.

Demetris Nellas, Associated Press