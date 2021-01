L’UNICEF a condamné un «incendie criminel» qui a incendié quatre centres d’apprentissage dans un camp bangladais pour réfugiés rohingyas, quelques jours après qu’un incendie similaire a laissé des milliers de religieux sans abri.

Dans une déclaration publiée sur le compte Twitter de l’UNICEF Bangladesh, le groupe a qualifié l’incident de « incendie criminel », déclarant que c’est « travailler avec des partenaires pour évaluer les dégâts de l’attaque et accélérer le processus de reconstruction de ces centres d’apprentissage. »

#UNICEF condamne l’attaque incendiaire d’hier soir contre quatre centres d’apprentissage #Rohingya #réfugié camps à Cox’s Bazar. L’incident perturbe encore davantage l’apprentissage de plus de 300 enfants réfugiés déjà défavorisés qui ont perdu leurs établissements scolaires. pic.twitter.com/OT02mnNw7I – UNICEF Bangladesh (@UNICEFBD) 18 janvier 2021

L’incident s’est produit dans le camp de réfugiés de Cox’s Bazar Rohingya, qui compte environ 745 000 personnes, dont plus de 400 000 enfants, qui ont fui le Myanmar au cours des dernières décennies en raison de persécutions religieuses. Le commissaire aux réfugiés du Bangladesh, Razwan Hayat, a rejeté la demande de l’UNICEF, arguant que les écoles étaient fabriquées à partir de matériaux inflammables et que l’incendie était accidentel.

« Nous enquêtons. Mais nous pensons que c’est un accident », Hayat a déclaré, ajoutant que «ces centres ne sont pas des structures permanentes».

L’organisation humanitaire internationale a averti que la situation perturberait l’apprentissage de 300 enfants qui ont déjà été contraints de fuir leur pays d’origine et d’abandonner leur éducation.

Bien que l’UNICEF ait déclaré que l’incendie avait été déclenché intentionnellement, ils n’ont pas suggéré qui aurait pu être à l’origine de l’attaque ou s’il était lié à un autre incendie qui a ravagé le camp. Le 14 janvier, un incendie a balayé le camp de Cox’s Bazar, détruisant 550 maisons et déplaçant environ 3 500 personnes, selon le groupe humanitaire. L’incendie a mis plusieurs heures à s’éteindre, en raison de l’explosion de bouteilles de gaz dans les maisons, et on pense qu’il a détruit tous les abris et biens dans la partie touchée du camp.

