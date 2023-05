Un incendie aux Philippines détruit un monument néoclassique vieux de près de 100 ans

Un incendie massif a ravagé le bureau de poste historique de Manille dans la nuit, blessant légèrement sept personnes et rasant le monument vieux de près de 100 ans dans la capitale philippine, ont annoncé lundi la police et les autorités postales.

L’incendie s’est déclaré avant minuit dans le sous-sol de l’immeuble néoclassique de cinq étages et a été maîtrisé lundi matin plus de sept heures après son déclenchement, ont indiqué les pompiers.

Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l’incendie et ce qui a été endommagé, ont indiqué des responsables, ajoutant que sept personnes, pour la plupart des pompiers, ont été légèrement blessées ou submergées par une épaisse fumée.

Le bureau de poste central de Manille était l’un des immeubles de bureaux les plus fréquentés de la capitale, mais il a été fermé lorsque l’incendie s’est déclaré. Le bâtiment était le principal centre de tri et de distribution du courrier du pays et était le bureau central de la Philippine Postal Corporation.

Le bâtiment, reconnu comme monument national, a été construit en 1926 avec de hautes colonnes dans le style néoclassique traditionnel. Il a été gravement endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale et a été reconstruit en 1946.

Il a été utilisé comme toile de fond pour de nombreux films philippins et se dresse près d’une place nommée d’après le héros national Andres Bonifacio qui a été le théâtre de protestations d’activistes de gauche et nationalistes sur une série de questions politiques et sociales.

Il est situé le long de la rivière Pasig, à une intersection principale des principales routes de la capitale.

Le service postal aux Philippines a commencé pendant la période coloniale espagnole avec des courriers à cheval.